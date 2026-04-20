「粉紅超跑」換乘8人抬大轎！蔡英文共襄盛舉

白沙屯媽祖婆今天早上換乘8人大轎，前總統蔡英文共襄盛舉參與儀式。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香今天下午將回宮，媽祖婆鑾轎今天早上6點自通霄鎮公所出發後，「粉紅超跑」一路向北，並依往例至新埔秋茂園前的空地上進行「換轎」的儀式，前總統蔡英文也共襄盛舉參與儀式，「粉紅超跑」從四人扛的輕便神轎換乘華麗莊嚴的八抬大轎繼續回宮之路。

拱天宮指出，換轎是回程途中第一次見到媽祖的機會，能在此場合獲得首次搶先祭拜媽祖的殊榮稱為「搶頭香」，雖名為搶頭香，實際上由輪值頭香的聚落派人持頭香燈站在媽祖轎旁，代表該聚落取得頭香，由白沙屯東西里本庄、南庄、北庄輪流值年的方式進行跪地膜拜，現場氣氛平和隆重，沒有爭搶行為。

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難以計數的香燈腳擠滿台1線北上車道，換轎儀式在信眾高喊「進喔！進喔！」聲下完成，繼續沿台1線回宮，沿途鞭炮聲不絕於耳，數萬名香燈腳持續亦步亦趨，緊隨媽祖鑾轎前行，人潮與車隊擠滿台1線北上車道，綿延數公里，場面盛大。而與白沙屯媽祖同行進香的後龍山邊媽祖也換回自己的鑾轎返回。

白沙屯媽祖婆今天早上換乘8人大轎，前總統蔡英文共襄盛舉參與儀式。（民眾提供）

媽祖婆換乘八人大轎持續回宮路程。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

媽祖婆換乘八人大轎持續回宮路程。（取自白沙屯媽祖網路電視台。）

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