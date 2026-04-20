台中女中因外牆修繕無冷氣遭批 教育局：今天冷水扇已到位

民進黨多位市議員批教育局對台中女中學校施工沒有監督。（記者蘇金鳳攝）

台中女中1個月進行外牆翻修施工，無法開啟冷氣，學生悶熱難奈，向學校反映未獲改善，一人一封信灌爆教育部信箱，多位民進黨市議員今天在市議會批教育局狀況外；教育局長蔣偉民今天表示，今天學校的水冷扇已到位，會持續監督學校，也會引以為戒。

民進黨市議員謝家宜、張芬郁、陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤及陳俞融今天在市議會針對台中女中一人一信陳情學校因修繕外牆，移除冷氣機，導致學生悶熱難以上課提出質疑。

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謝家宜表示，詢問教育局長何時知道？蔣偉民表示，星期五才知道，是學校自主施工。

謝家宜再度詢問工程多長?蔣偉民表示，工程原本去年12月開始，考量要拆卸冷氣及學校相關活動，因此今年1月24日施工，5月23日完工。

謝家宜表示，如此等於整個學期工程中度過，痛批教育局對學校施工不清楚，也未監督，導致施工高達一個月期間，沒有任何因變措施，學生熱得受不了，向學校反映未果，才一人一信灌爆教育局，痛批教育局沒有事先提供施工後對學校環境的影響評估，也未有配套，要求改善。

議員張芬郁表示，既然水冷扇已到位，要求教育局要好好監督。

教育局長蔣偉民表示，台中女中水冷扇已到位。（記者蘇金鳳攝）

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