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    首頁 > 生活

    國小至高中都適用！ 台北酷課雲「英語馬拉松」開跑

    2026/04/20 10:24 記者董冠怡／台北報導
    「台北酷課雲」推出「英語馬拉松」活動。（圖由教育局提供）

    「台北酷課雲」推出「英語馬拉松」活動。（圖由教育局提供）

    鼓勵學生培養英語自主學習的習慣！台北市教育局表示，「台北酷課雲」今（20日）起至6月29日中午12點止，於「酷AI學習系統」推出「英語馬拉松」活動，依據不同學習階段規劃對應「英語口說互動」、「大家說英語」及「空中英語教室」課程包，結合AI互動口說練習、影音學習，以及多元題型任務，每週定期上架。

    教育局指出，本次針對小一至小六生推出英語口說互動課程包，學生可透過AI協助發音、即時回饋修正，從字母、單字到句子循序漸進練習，相較於真人互動時可能產生的緊張感，增加開口意願並建立開口說英語的信心，進而培養語感和提升口說能力。

    台北酷課雲的「CooC+影音串流學習平台」也各別針對國中七年級至九年級規劃大家說英語課程包；適合高中十年級至十二年級的空中英語教室課程包，定時更新影音資源，提供多元且貼近生活情境的學習內容。

    教育局說明，「先看影片、再做任務」的學習模式，讓學生觀看指定影片後，藉由酷AI課程包協助下重點複習及檢核，以是非、選擇、填空及口說練習等多元題型，增進英語理解、應用與表達能力，提升整體學習成效。

    另補充，活動期間完成當週開放且符合就讀年級的課程包，即可獲得酷課APP角色成長G寶石，也規劃各年級延伸學習任務，鼓勵學生依各年級學習組合表，進行向上挑戰或向下補救，活動總獎勵最高可達60G寶石。

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