04/20 各報重點新聞一覽

總統賴清德昨天出席余登發、余陳月瑛紀念音樂會時表示，反對強化軍事力量、這不是愛台灣。（記者李惠洲攝）

自由時報

提「三個只有」守護台灣 賴：反對強化軍力 不是愛台灣

政院版「國防特別條例草案」在立院持續被藍白阻撓，總統賴清德昨天出席余登發、余陳月瑛紀念音樂會時表示，反對強化軍事力量、這不是愛台灣；不疼惜人民、放任總預算不審，說愛人民也是假的；只有強化國防力量、只有強化經濟實力、只有跟民主陣營站一起，才能守護台灣。

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國安考量 預防全民就醫資料外流 首例中配考上健保署 職務須不涉機敏

中配入籍滿十年，可參加國考及任公職。據透露，一名中配順利考上健保署，由於該單位掌握全國民眾就醫紀錄，過去從未有中配在此任職，加上除籍爭議不斷，健保署遂洽詢陸委會如何處理；熟稔國安官員表示，依法須安排不涉國安及機密的機關及職務。

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自由日日Shoot》大甲媽遶境大亂鬥 3警遭襲 施暴黑幫男攜毒收押

大甲媽祖鑾轎前晚行經彰化市自強路時，同宮廟陣頭疑為抬轎爆發肢體衝突，警力排除時反遭暴力毆打，造成三警受傷。其中，彰化警分局偵查隊長蕭登元被打到鼻樑斷裂，當場噴血送醫急救，鼻樑骨恐將手術重建；警方當場逮捕男子陳晉楷，並從其身上搜出毒品，其還有準幫派分子註記等多項前科，檢方複訊後向法院聲押禁見獲准，另三名同樣動手推打的男子隨後也落網，全案警方擴大偵辦中。

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聯合報

停火兩周將屆 美赴巴基斯坦與伊重啟談判

美國總統川普十九日在社群平台發文表示，美方代表團廿日晚間將抵達巴基斯坦伊斯蘭馬巴德參加第二輪美伊談判，他表示希望伊朗接受美方提出的「非常公平又合理協議」，否則美方將摧毀伊朗所有電廠及橋梁。

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國家級計畫…十年都市林 幫城市「退燒」

賴清德總統三月十二日於桃園市參加植樹活動時預告，面對都市熱島效應挑戰，總統府氣候變遷對策委員會將推動「都市林」計畫，列為國家級重要調適計畫。環境部長彭啓明昨天說，卅日氣候變遷對策委員會將提出十年都市林增種方案，以雙北為例，希望現在開始種樹，「十年後從捷運站到辦公室都有樹蔭」。

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中國時報

台灣人均GDP 5年內贏日韓逾萬美元

韓國媒體19日報導，台灣人均國內生產毛額（GDP）於2025年勝過韓國和日本後，國際貨幣基金（IMF）預測，台灣領先韓、日兩國的差距將逐年擴大，於2031年，韓國的人均GDP將落後台灣1萬美元以上，日本人均GDP則將落後台灣1.3萬美元以上。專家指出，人工智慧（AI）需求強勁與台灣科技公司占比高，是台灣GDP快速成長的主要原因之一。

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回應廢院論 中研院長：威權說危言聳聽

中研院院士、台大醫學院教授陳培哲質疑，中研院是威權時代留下的體制，主張廢除；中央研究院院長廖俊智接受《中國時報》專訪，反駁表示這樣的說法是危言聳聽，中研院早已無威權色彩；對於賴清德總統提出「諾貝爾獎333計畫」，他則語帶保留地指出，關鍵在於科學發展的過程是否扎實，能否得獎並非最重要。

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首例中配考上健保署，基於預防全民就醫資料外流，熟稔國安官員表示，依法須安排不涉國安及機密的機關及職務。（資料照）

大甲媽遶境發生大亂鬥，警力排除時反遭暴力毆打，彰化縣警局刑警大隊說明警方鎖定打人嫌犯。（記者湯世名攝）

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