國安考量 預防全民就醫資料外流 首例中配考上健保署 職務須不涉機敏

首例中配考上健保署，基於預防全民就醫資料外流，熟稔國安官員表示，依法須安排不涉國安及機密的機關及職務。（資料照）

中配入籍滿十年，可參加國考及任公職。據透露，一名中配順利考上健保署，由於該單位掌握全國民眾就醫紀錄，過去從未有中配在此任職，加上除籍爭議不斷，健保署遂洽詢陸委會如何處理；熟稔國安官員表示，依法須安排不涉國安及機密的機關及職務。

因應中共可能利用中配滲透 健保署洽詢陸委會處理

請繼續往下閱讀...

知情人士向本報透露，前民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議延燒之際，一名考上國考的中配，將分發到健保署任職，健保署首次遇有中配要來當公務員，近日曾洽詢陸委會如何處理。

他指出，由於健保署有國家政要、民眾就醫紀錄及個資，加上中配有雙重國籍、戶籍除籍認定等問題，中共可能利用中配滲透，健保署不清楚是否能讓中配在署內任職。

熟稔國安的官員受訪表示，依兩岸條例第廿一條規定，中國人民非在台灣設有戶籍滿十年，不得登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關人員。

官員指出，「公務人員任用法」第廿八條第二項規定，具中華民國籍兼具外國籍者，無法完成喪失外國籍及取得證明文件，因為該外國法令導致不得放棄，且到職前依規定辦理放棄外國籍，有出具書面佐證文件經查證屬實，仍得任用為公務人員，並以擔任不涉國家安全或國家機密的機關及職務為限。此但書規定，無法歸責當事人，依法可安排到非機敏職。

官員說明，依法考上健保署的中配，仍可任公職，但須從事未涉密工作。針對中國可能利用中配滲透健保資料庫一事，他回應，用人機關應把人安排在非機密性工作，機關須做好保護國家機密的職責，不讓這位中配接觸機密資料。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法