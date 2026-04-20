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    首頁 > 政治

    百里侯選戰 3層次搶攻濁水溪以北》民進黨 宜、彰及嘉市 列必勝目標

    2026/04/20 05:30 記者陳昀／台北報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左）、宜蘭市長參選人韓瑩日前成立聯合競辦，象徵「縣市長齊心」。（資料照）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左）、宜蘭市長參選人韓瑩日前成立聯合競辦，象徵「縣市長齊心」。（資料照）

    年底百里侯選戰逼近，民進黨在多個國民黨執政縣市力拚「藍天變綠地」。黨內人士透露，布局分為「一定要贏」、「步步為營」及「奇兵致勝」三層次，除了將宜蘭、彰化、嘉市視為必勝目標，更積極搶攻濁水溪以北，期盼新世代戰隊能為選戰帶來持續性的正面影響。

    對手陣營提名陷嚴重分歧

    首先，宜蘭、彰化、嘉義市被列為「一定要贏」的目標。黨內人士指出，民進黨在宜蘭、彰化有不錯的基本盤，加上對手陣營的提名陷入中央與地方的嚴重分歧，包括宜蘭縣議長張勝德缺席黨內議員提名登記；彰化立委謝衣鳯參選受阻、空降人選惹議；另嘉義市「藍白合」看似成功，但市長黃敏惠原挺醫師翁壽良，也暴露內部矛盾。尤其民主聖地宜蘭，從林國漳參選縣長，到徵召發言人韓瑩、吳亞蓁等返鄉參選宜蘭市長和礁溪鄉長，是在堅守清廉價值同時，讓選民耳目一新。

    新北、台中與雲林 步步為營

    第二個層次是「步步為營就會贏」的新北、台中與雲林。黨內人士觀察，在新北市，國民黨雖有長年執政與資源組織優勢，但李四川團隊尚未完成整合，幾波文宣攻防略顯零落，反觀民進黨新北市長參選人蘇巧慧穩紮穩打、團隊氣勢逐漸成形，候選人的特質與年齡優勢也將成為選戰對比焦點。

    這位人士說，台中、雲林藍營勢力盤據，但台中市長盧秀燕在非洲豬瘟、兒少性侵案的處置上，屢屢暴露市政失靈，即便盧市府試圖封鎖輿情，綠營仍將持續監督並披露；雲林雖有張家長期把持，但綠營內部只要能順利整合，氣勢一舉上揚便大有可為。

    基隆、南投 後勢看漲 奇兵致勝

    基隆、南投則被民進黨視為「後勢看漲、奇兵致勝」。黨內人士指出，基隆市長參選人童子瑋穩健佈局，媒體操作頗為用心，對手謝國樑僥倖挺過罷免，但基隆民心已思變，對比前市長林右昌時期的煥然一新、城市光榮感，基隆這四年到底有沒有進步，會是後續觀察指標。

    該人士接著說，南投市長參選人温世政返鄉參選後，面對名間鄉焚化爐爭議，積極與政院研商並提出解決方案，定調問題核心在於「解決垃圾問題」，而不是一定要蓋焚化爐，堅定與鄉親站在一起、全力保護台灣茶產地。

    黨內人士強調，民進黨這波大膽提名年輕世代與政治素人，各地方戰隊已漸上軌道，對於年底選情，黨內保持審慎正面的態度，這批「新世代扛起新時代」的陣容，對民進黨未來接班梯隊、深耕地方及後續選舉佈局，也將帶來持續性的正面影響。

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