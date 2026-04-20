提「三個只有」守護台灣 賴：反對強化軍力 不是愛台灣

總統賴清德昨天出席余登發、余陳月瑛紀念音樂會時表示，反對強化軍事力量、這不是愛台灣。（記者李惠洲攝）

放任總預算不審 說愛人民也是假的

政院版「國防特別條例草案」在立院持續被藍白阻撓，總統賴清德昨天出席余登發、余陳月瑛紀念音樂會時表示，反對強化軍事力量、這不是愛台灣；不疼惜人民、放任總預算不審，說愛人民也是假的；只有強化國防力量、只有強化經濟實力、只有跟民主陣營站一起，才能守護台灣。

賴清德說，很早就聽聞兩位高雄老縣長的事，他以此做為自己的從政模範，希望台灣政治工作者不分黨派，都該學習兩位老縣長精神，愛人民、愛土地、愛台灣、愛民主，相信如果大家有這份心，政治自然和諧、社會自然安和樂。

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感念余登發余陳月瑛：民主不能回頭

他進一步提到，台灣遭遇地緣政治變化、中國武力威脅，更該學習兩位老縣長的勇氣，民主絕對不能走回頭路。作為這代人有責任，繼續守護過去民主運動前輩好不容易打下的基礎，「就算再大的威脅、再大的挑戰，都不能走回頭路」，永遠堅持民主自由憲政體制、堅持中華民國跟中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣前途只有兩千三百萬人有權利決定。

他說，「面對外來威脅，赤手空拳如何守護民主自由跟國家？」只有強化國防力量、只有強化經濟實力、只有跟民主陣營站在一起，才能守護台灣。

賴清德認為，任何人都可說愛台灣，但如果反對強化軍事力量，這不是真愛台灣；如果不疼惜人民、放任總預算不審，說愛人民也是假的，希望大家遵從前輩對台灣的愛，大家站在一起，讓台灣繼續向前走。

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