南投巴庫拉斯舊部落 重現布農族傳統獵寮

布農族傳統獵寮，將成為推廣布農族文化的教育平台。（林保署南投分署提供）

南投縣濁水溪畔巴庫拉斯舊部落，係布農族卡社群祖先的重要生活場域，林業及自然保育署南投分署攜手部落協會，利用國產柳杉、台灣杉等在地木材於當地重建布農族傳統獵寮，期盼成為對外推廣布農族文化的教育平台。

巴庫拉斯舊部落布農族傳統獵寮18日啟用，現場並種下捲斗櫟等原生樹種，寓意布農文化扎根及永續傳承，儀式在部落耆老祈福及鳴槍後圓滿完成，展現布農族與自然共生的深厚連結。

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瑪巒原住民重生協會理事長金雅惠表示，此次以國產材在巴庫拉斯舊部落搭建獵寮，不只是空間重現，更是文化與記憶的回歸。濁水溪線布農族獵人協會理事長谷忠信說，獵寮未來將作為部落學童認識狩獵文化與山林倫理的重要據點。

林保署南投分署長李志珉指出，分署長期推動丹大地區國產材多元利用與森林永續經營，並與布農族4個部落建立深厚的夥伴關係，逐步深化丹大地區山林資源共管合作。此次由部落族人就近運用雙龍林道國產木材搭建傳統獵寮，不僅有效降低運輸碳足跡，更具體落實取之於林、用之於林的循環利用理念，是布農族對於山林智慧的具體實踐，未來也將持續與部落攜手推動森林資源永續利用、狩獵文化傳承及山林共管，促進部落與森林共存、共榮。

布農族人在獵寮前種下捲斗櫟等原生樹種，寓意文化扎根及永續傳承。（林保署南投分署提供）

南投巴庫拉斯舊部落布農族傳統獵寮，日前正式啟用 。（林保署南投分署提供）

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