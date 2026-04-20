自由日日Shoot》大甲媽遶境大亂鬥 3警遭襲 施暴黑幫男攜毒收押

大甲媽遶境發生大亂鬥，警力排除時反遭暴力毆打，彰化縣警局刑警大隊說明警方鎖定打人嫌犯。（記者湯世名攝）

大甲媽祖鑾轎前晚行經彰化市自強路時，同宮廟陣頭疑為抬轎爆發肢體衝突，警力排除時反遭暴力毆打，造成三警受傷。其中，彰化警分局偵查隊長蕭登元被打到鼻樑斷裂，當場噴血送醫急救，鼻樑骨恐將手術重建；警方當場逮捕男子陳晉楷，並從其身上搜出毒品，其還有準幫派分子註記等多項前科，檢方複訊後向法院聲押禁見獲准，另三名同樣動手推打的男子隨後也落網，全案警方擴大偵辦中。

偵查隊長鼻樑遭打斷 恐須手術重建

前天深夜近十一點，大甲媽行經彰化市自強路一九五巷時，宮廟團體爭相抬轎，爆發拉扯衝突，警方介入排除時，遭廿一歲男子陳晉楷等人推擠推打，造成彰化警分局偵查隊長蕭登元等三名員警受傷，蕭員當場鼻樑斷裂，偵查隊邱姓分隊長及黃姓偵查佐遭擦挫傷。

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施暴陳男當場被捕，警方從其身上起出毒咖啡包及K菸，並查出有多項妨害秩序前科，依妨害公務、傷害、妨害秩序、毒品等罪嫌移送地檢署偵辦。

另三名動手男子也落網 警擴大偵辦

警方查出另三名施暴男子，分別是廿一歲柯男，有毒品前科，以及廿多歲的葉姓兄弟檔，其中哥哥有毒品前科，弟弟則有妨害秩序前科，昨天到台中市藏匿處將三人拘提到案。據了解，施暴四人彼此認識，均非道上人士，受邀到彰化參加遶境，沒想到在接轎過程中，同宮廟陣頭竟發生推擠衝突。

鎮瀾宮董事長顏清標說，不要用這樣（指暴力），對媽祖不好，也不尊重媽祖。

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