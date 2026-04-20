獨家》買木炭像闖關！台中賣場「靈魂拷問」 還問「心情好不好？」

民眾反映到賣場買木炭大不易。（民眾提供）

「買個木炭，怎麼像在闖關？」近期有民眾分享，到台中多家賣場購買烤肉用木炭，竟遭遇一連串「靈魂拷問」，從貨架找不到、到櫃檯反覆確認用途，整個過程宛如被層層審核，甚至也有民眾說，賣場不但層層把關，甚至店員還會認真的看著你問「今天心情好不好？」讓人哭笑不得。

王姓民眾說，近期假日帶家人準備出遊烤肉，到熟悉五金百貨想買木炭，卻發現貨架上空空如也只好詢問店員，沒想到第一位店員不是拿貨，而是先問：「你要做什麼用？」當他理所當然回答「烤肉啊」，對方才轉身呼叫支援。

請繼續往下閱讀...

更讓他傻眼的是，第二位店員到場又再確認一次用途，並低聲表示「最近比較敏感，所以要多問」，甚至還補一句：「講大聲一點，監視器有錄到比較好交代。」接著把他帶到布幔遮住倉庫內取貨，彷彿進入「特別通道」，原以為到此結束，沒想到結帳時又被問一次「買木炭要做什麼？」讓他忍不住提高音量再答一次「烤肉啦！」

其他民眾也有類似經驗，有人說到不同賣場購買時，店員不僅會詢問用途，還會視人數、購買量「加強關心」再被帶去倉庫取貨，有賣場或超市則乾脆不再陳列木炭，「平常不賣，只有中秋節才會上架」。

整起「木炭購買關卡化」現象，也意外在網路引發熱議，網友則紛留言：「想不開的人會說用途？」、「下一步是不是要填用途申請書？」、「買個烤肉炭被當成嫌疑人」，也有人認為雖然略顯尷尬，但至少是一種多一分提醒的社會現象，支持與吐槽聲並存。

相關新聞

買木炭大不易要「多次確認」？當年曾有縣市「柔性實名制」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

民眾形容買木炭像在闖關。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法