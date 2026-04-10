國有地山林變垃圾場！苗栗雙峰山下驚見10噸廢棄物

環保局人員到場確認遭濫倒處為國有財產署所有之山坡地保育區農牧用地，棄置物為裝潢建築類事業廢物，數量初估10公噸。（圖由徐裕逢提供）

苗栗縣銅鑼鄉樟樹村雙峰山下產業道路旁下方邊坡山坡地保育區之國有地，遭濫倒大量磚塊、水泥塊、木板等。縣府環保局獲報派員到場確認是裝潢建築類事業廢物，初估有10公噸；苗栗警方鎖定一輛貨車涉有重嫌，通知車主到案說明，待釐清案情後將依廢棄物清理法罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

銅鑼鄉民代表徐裕逢接獲陳情，8日前往遭濫倒地點，發現該處有道路通聯且地點隱蔽，通報警方、環保局。他表示，看到好好的山林被不法人士給破壞傾倒廢棄物破壞，令人震撼和心痛，相信警方可以很快追查到嫌疑人。

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環保局表示，經派員到場了解，遭濫倒處為國有財產署所有之山坡地保育區農牧用地，並確認棄置物為裝潢建築類事業廢物，數量初估10公噸，為近期發生。

苗栗警分局表示，經調閱周邊監錄影像，比對可疑進出車輛，鎖定一輛自小貨車涉有重嫌，已通知車主到案說明，待釐清案情後將依廢棄物清理法罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦。

苗栗警分局並呼籲，廢棄物清理應尋求合法途徑或廠商，發揮公德心，共同維護良好環境，切勿心存僥倖胡亂棄置廢棄物，若經查獲任意棄置行為絕不寬貸，民眾勿以身試法。

苗栗縣銅鑼鄉樟樹村雙峰山下產業道路旁下方邊坡山坡地保育區之國有地，遭濫倒大量磚塊、水泥塊、木板等。（圖由徐裕逢提供）

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