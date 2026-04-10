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    首頁 > 生活

    2026桃園市珍珠海岸系列活動 有馬拉松接力賽等 已開放報名

    2026/04/10 11:33 記者周敏鴻／桃園報導
    「2026桃園市珍珠海岸馬拉松接力賽」已開放報名。（資料照，圖由桃園市政府提供）

    「2026桃園市珍珠海岸馬拉松接力賽」已開放報名。（資料照，圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府體育局串聯行政院運動部「健康台灣－2026世界自行車日」，結合海岸線特色景點，規劃5到8月間推出「2026桃園市珍珠海岸系列活動」，包括馬拉松接力賽、單車騎乘、親子路跑等，名額有限，都已開放報名，盼邀民眾走出戶外、親近海岸。

    系列活動最先登場的是「2026桃園市珍珠海岸馬拉松接力賽」，預計於5月17日在永安漁港與周邊道路舉辦，4月22日前開放民眾上網報名，網址為https://lohasnet.tw/TaoyuanPCMR2026/；6月6日接力登場的是「2026新屋綠色騎跡鐵馬行」，活動地點同樣在永安漁港與周邊道路，5月17日前開放報名，報名網址為https://reurl.cc/mplrnA；壓軸的系列活動「2026新屋米寶親子路跑」，預計8月22日在永安海螺文化體驗園區登場，6月30日前開放報名，報名網址為https://reurl.cc/M2yMEp。

    體育局官員表示，系列活動是桃園市執行「115年運動i臺灣2.0－地方政府規律運動計畫」之一，市府透過計畫補助推動全民運動發展，結合珍珠海岸有獨特的海岸景觀、豐富的人文特色，盼讓更多民眾認識桃園珍珠海岸之美，帶動在地觀光與運動風氣。

    「2026新屋綠色騎跡鐵馬行」已開放報名。（資料照，圖由桃園市政府提供）

    「2026新屋綠色騎跡鐵馬行」已開放報名。（資料照，圖由桃園市政府提供）

    「2026新屋米寶親子路跑」已開放報名。（資料照，圖由桃園市政府提供）

    「2026新屋米寶親子路跑」已開放報名。（資料照，圖由桃園市政府提供）

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