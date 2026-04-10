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    首頁 > 生活

    炒飯冠軍來辦桌 美食饗宴匯聚愛心宴請210名學子

    2026/04/10 11:37 記者蔡宗勳／嘉義報導
    2026薪傳全家歡樂美食饗宴有吃還有許多好禮。（記者蔡宗勳翻攝）

    2026薪傳全家歡樂美食饗宴有吃還有許多好禮。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣「民雄薪傳二手書店」4月12日上午10點將在民雄鄉公所後方停車場舉辦一場意義非凡的「全家歡樂美食饗宴」，活動是由深耕公益12載的「大蘋果小太陽活力平台」強力號召，匯聚全台愛心資源為210位薪傳學子打造一場超越課堂、燃亮學子未來的愛心盛會。

    民雄薪傳二手書店不僅是一間書店，更是清寒學子翻轉命運的基地。創辦人黃金山指出，學業弱勢的孩子欠缺的不是憐憫，而是能與生活抗衡的「底氣」。薪傳長期提供完全免費的大規模一對一家教，透過「標靶式」的補救教學，讓孩子從後段班重拾自信。

    黃金山強調，成長不只在課堂成績的提升，更在於孩子內心尊嚴的建立。這次饗宴正是要讓孩子在課本之外，學習到自己是值得被愛、被尊重的個體，這份生命厚度才是支撐他們走向未來的關鍵。

    薪傳全家歡樂美食饗宴由「大蘋果小太陽活力平台」執行長陳圓圓領軍，成為匯聚愛心的強大導火線。這次在大蘋果小太陽登高一呼下，邀請到全國炒飯冠軍「炒飯超人」團隊現場義煮、水里虎爺公益救難協會與善心家族共襄盛舉，展現出「一個人走得快，一群人走得遠」的社會互助精神。

    黃金山表示，這次特別以鄉下傳統「辦桌」宴請補救教學奮發改變命運的孩子與辛苦的家長，現場除頒發進步等獎學金， 每個學生還發放兩張50元7-11商品卡，讓來參加的孩子們通通都有鼓勵獎勵金，另有白米150包給家長們，送完為止。

    匯聚各界愛心辦理的2026薪傳全家歡樂美食饗宴。（記者蔡宗勳翻攝）

    匯聚各界愛心辦理的2026薪傳全家歡樂美食饗宴。（記者蔡宗勳翻攝）

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