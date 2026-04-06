04/06各報重點新聞一覽

年底彰化縣長選戰，國民黨傳出黨中央將徵召律師、前國民黨考紀會主委魏平政參選。（記者張聰秋翻攝）

自由時報

傳黨中央「空降」魏平政參選 國民黨彰縣長提名爆內訌

年底彰化縣長選戰，國民黨人選遲未確定，副主席兼秘書長李乾龍日前到彰化，與多位藍營重量級大老密會研商徵召人選，律師、前國民黨考紀會主委魏平政獲得多數支持與認同。魏最近已掛出參選看板，外界預期，若無變數，國民黨中央最近將拍板徵召人選。

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川普：我們接到人了！ 美軍突襲救援 受困伊朗2飛官獲救

美國總統川普五日宣布，美軍成功在伊朗境內執行一場前所未見的奇蹟般突擊營救行動，救出第二名日前在伊朗上空遭擊落的美軍F-15E「打擊鷹式」（Strike Eagle）戰鬥機飛行員，「我們接到人了！」（WE GOT HIM!），「驚人展現」美軍的勇氣與才能。以色列也大讚營救行動「難以置信」，並稱曾提供美方相關情報支援。伊朗則回嗆該營救行動徹底失敗，多架美軍戰機遭摧毀。

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來台助「詐」犯罪 馬國4嫌判重刑 害35台人遭詐 財損達353萬元

又見破壞電子監控潛逃！這次逃犯是捲入詐團洗錢案被法辦的國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕丈夫杜秉澄的委任律師，同時也是詐騙集團首腦游光德，桃園地方法院昨證實，三月廿二日傍晚，游配戴電子手環斷訊、監控手機關機，已棄保潛逃，除沒收二五〇萬元交保保證金，已於廿五日對他發布通緝，另依職權告發棄保潛逃罪。

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聯合報

美動員數十軍機直搗伊境 救出飛官

美國空軍一架Ｆ—十五Ｅ「打擊鷹」雙座戰機三日在伊朗上空被擊落，一名武器系統官彈射逃生後一度失聯。美國總統川普五日凌晨也在自創社媒真實社群發文，稱讚美軍在過去幾小時完成一場高風險的搜救行動，成功救出該名受困敵後的美國軍官。

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偏鄉空洞化／燈火散去 觀光紅利難掩滅村危機感

新北平溪是天燈的故鄉，當天燈節萬盞燈火散去，山城恢復往常的寂寥。這裡因「生不如死」，長期蟬聯全國最老鄉鎮，老年人口比率屢創新高，也成全台觀光村鎮縮影。這些村鎮短暫繁華的表象，掩不住人口與產業空洞化的事實，觀光紅利難以扭轉小鎮蕭條命運。

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中國時報

深入伊朗 激烈交火 美驚險救回失聯飛官

美伊針對彈射逃生的F-15E武器系統官「Wizzo」，在伊朗西南部山區進行驚心動魄的搶人搜尋戰。美國總統川普4日深夜激動發文，稱美軍出動「數十架配備全球最致命武器的飛機」，直闖敵境營救飛官，並證實飛官已安然無恙。據川普和消息人士說法，數百名精銳特種部隊為救飛官，報銷2架價值1億美元的MC-130J特種作戰機、一架A-10攻擊機，搜救情節宛若2001年好萊塢電影《衝出封鎖線》。

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鄭麗文：戰爭之下 每個人都是輸家

國民黨主席鄭麗文7日將啟程訪問大陸，進行「2026和平之旅」。國民黨昨釋出她日前接受美國媒體NBC專訪內容，她重申將在深化台美合作的同時，推動兩岸和平發展，強調兩者並非對立選項，降低衝突風險，促進和平穩定，不僅符合台灣利益，也符合國際社會期待，國民黨將透過對話與交流累積互信，尋求穩定且永續的兩岸和平。

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伊朗伊斯蘭革命衛隊新聞網站「賽帕新聞」（Sepah News）5日發佈照片指稱，美國搜救受困飛官行動失敗，2架美軍C-130運輸機及2架黑鷹直升機遭伊朗摧毀。（法新社）

馬來西亞籍男子錢景順等四人來台加入詐騙集團當車手與收水手，新竹地院重判錢男等人九年二個月不等重刑。（資料照）

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