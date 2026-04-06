白營內鬥升級！曾姸潔曬對話 控李貞秀這樣痛罵高虹安......

民眾黨中配「立委」李貞秀。（資料照）

首次上稿 00:48

更新時間 07:26

民眾黨中配「立委」李貞秀日前開直播意外爆料高虹安拿了柯文哲700萬，之後又爆出李其實是高涉詐助理費案的背後檢舉人，與檯面上的吹哨者、白營前新竹縣黨部執行長林冠年關係密切。曾代表白營參選桃園市議員的曾姸潔，週日（5日）加碼在社群PO出私下與李的對話紀錄，竟然看到李痛批高「是台灣民眾黨的罪人」！

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李貞秀是否還持有中華人民共和國國籍、中共在台「統戰接班人」等爭議未解，民眾黨絲毫不以為意，護航到底；但她開直播意外揭露高虹安拿柯文哲700萬的「失言」風波，卻讓黨內坐不住，不少人開始喊話開鍘。後續李又被揭露是高案的「內部吹哨者」，還要求檢調保密其身分。

除此之外，李貞秀也被指稱與林冠年關係密切，2人過去還共同成立資本額300萬元的公司。林冠年2022年參選竹北市長時，李貞秀曾任其競選發言人，但當時林冠年爆出酒駕爭議被拔除提名，而林冠年退黨後變成「柯黑」。該傳聞曝光後，讓白營內部輿論進一步沸騰，要求開除李貞秀的聲音越來越多。

曾姸潔5日在其臉書粉專又加碼，丟出私下與李貞秀的對話紀錄，可以看到曾姸潔早就知道李貞秀和林冠年去檢舉高虹安的事，並為此跑去跟李貞秀理論。李貞秀在對話中痛罵：「我到今天還認為高是台灣民眾黨的罪人，我跟主席也這麼說，高當初在（林冠年）酒駕風波之前就特別打壓自己黨內的市長提名參選人，非常非常之詭異，而且對上面謊報軍情說我們根本沒有認真在選……」

李貞秀接著說：「我認為高罪無可赦的是，不管因為任何原因各種打壓自己責任區內及黨內的參選人，完全置黨的利益不顧，所以後來高走到今天完全咎由自取。只能說上帝不會放過任何一個壞人」。曾姸潔則指責李貞秀，「但你們也不應該去檢舉高虹安，黨內的事黨內解決」。

曾姸潔丟出對話截圖後表示，「（李貞秀）失控地罵高虹安，處心積慮想把她拉下來，拜託，就算來一千個你們加在一起，也抵不過一個高虹安啦！一直說高虹安是台灣民眾黨的罪人？結果呢？時間跟事實證明，真正讓民眾黨受傷的，反而是狼狽為奸的你們倆！」

曾姸潔PO出私下與李貞秀的對話紀錄。（圖翻攝自曾妍潔臉書）

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