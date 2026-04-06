中國再傳多起「獻忠事件」 瀋陽當街砍頭釀6死

中國遼寧省瀋陽市4月4日發生駭人的持刀砍人事件，網傳有6人死亡、十幾人受傷。（擷取自X平台）

首次上稿 00:26

更新時間 06:11

中國遼寧省瀋陽市和平區太原街附近4月4日發生駭人的持刀砍人事件，網傳有6人死亡、十幾人受傷，其中1名男子當場遭砍頭身亡，凶手隨後跳樓身亡。此案是近期中國各地接連發生的報復社會暴力事件之一，反映出中共專制體制下積壓已久的社會矛盾。

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凶手跳樓身亡

根據「李老師不是你老師」 在X平台的發文，4月4日下午4點多，遼寧省瀋陽市和平區太原街附近，1名男子手持利刃在鬧區沿街隨機砍人，造成重大傷亡。

據現場目擊者指出，總共死了6個人，其中1名男子的頭被砍下來了，另外還傷了十多個人。該目擊者指出：「這個凶手就是報復社會來了，被砍的老的、少的都有。最讓人感到惋惜的就是無頭那個，是1個收廢品（資源回收）的。」

另1目擊者指出，凶手砍了一條街，估計約100公尺，「沒言語，上去就幹，砍了十多個吧，有死有傷」，行凶後，凶手跳樓身亡。

上述消息在網上迅速傳播，中國抖音平台上有大量相關的搜索記錄。有播主發布「太原街堵車」的影片，大量網友在影片下方留言，或討要案發現場影片，或詢問「太原街發生了什麼」。僅僅5個小時後，影片的評論區就被清空。

目前尚未見到瀋陽當地官方發出相關通報，相關影像在中國社群媒體被迅速封鎖，就連網友在評論區的討論也被封鎖，只有少數傳到海外X平台。 有中國網友在X平台上留言，「為什麼現在這麼多人在大街上砍人？社會怨氣、戾氣真是越來越重了。」另1名網友則說：「動不動就殺人砍頭的，中國社會咋這麼不安全呢？」

還有網友發表評論說：「當極端事件頻繁出現時，比恐懼更可怕的是人們逐漸麻木的反應。如果連最基本的安全感都在流失，再多維穩敘事也難掩現實的裂縫。」

推土機衝撞市集13死

這次瀋陽當街殺人事件並非孤例。近期中國多地接連發生性質相近的隨機傷人事件，引發社會廣泛關注。

北京房山區周口店鎮3月29日發生男子開大型推土機，朝當地最大菜市場「大韓繼集市」 的攤位衝撞，造成13人死亡的慘劇，事故當下，一旁有人見義勇為，衝上車痛毆肇事駕駛，但官方對此案並未對外回應並公布相關消息，但畫面持續在社群平台瘋傳，

湖北省武漢市江岸區青松路3月31日發生一起持刀傷人事件，1名男子手持水果刀沿街傷人。據武漢警方通報，4名傷者送醫救治，均無生命危險。但網傳消息稱實際傷亡遠不止於此。

上述事件發生後，相關影片、照片或社群平台討論陸續被官方封鎖，案發至今，也未對外說明或公布相關案情，令不少人臆測，可能又是隨機傷人、報復社會的無差別殺人「獻忠事件」。

「獻忠事件」該詞源自明末清初的歷史人物「張獻忠」，他因濫殺無辜而聞名，現被網路衍生為無差別報復社會的代名詞。

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