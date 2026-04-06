吃仙人掌與甲蟲、習武抵抗 揭密美軍「SERE」生存特訓4大支柱

美國精銳飛行員與特種部隊，都會接受高強度的訓練，以應對受困敵後的可能性，其中又以美國空軍特別重視。（彭博檔案照）

首次上稿 02:39

更新時間 05:55

美國成功營救因戰機遭擊落而受困伊朗的F-15E戰機飛行員，《華爾街日報》5日報導，美國精銳飛行員與特種部隊，都會接受高強度的訓練，以應對受困敵後的可能性。這項訓練被稱為「SERE」，代表「生存（Survival）、躲避（Evasion）、抵抗（Resistance）與逃脫（Escape）」。美國空軍的招募影片顯示，其理念為：「生還者的任務是帶著榮譽歸來。」

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SERE指令在美國軍方各單位有多種教導方式，但美國空軍對此尤為重視。現任華府智庫「米契爾航太研究所」（Mitchell Institute for Aerospace Studies）所長、退役空軍中將德普圖拉（David A. Deptula）在1封電子郵件中表示：「對飛行員而言，軍方認為SERE很重要，因為飛行員可能在毫無預警的情況下，隻身受困於敵後或敵對領土。」

他說：「這項訓練旨在讓他們準備好保住性命、盡可能避免被俘、若被俘則抵抗敵方的利用，並提高他們獲救的機會。」

美國總統川普表示，獲救的空軍機組人員在伊朗偏遠的山區倖存，並躲避追捕長達36小時。如果這名機組人員被俘，伊朗將擁有與美國談判的籌碼，以及具有價值的戰時宣傳戰利品。

報導列舉SERE的4大支柱，包括：

生存（Survive）

戰機遭擊落的飛行員，通常在彈射後靠降落傘回到地面，在SERE訓練下，首要任務是生存，這包括優先考慮將壓力與熱量消耗降至最低的需求。

軍方教導，達成此目標的最佳方式，涉及另一個記憶口訣，其中「生存（SURVIVAL）」一詞中的每個字母，都代表一系列旨在拯救人員性命的行動。例如「S」代表評估情況（sizing up the situation），包括處理傷口與決定如何躲藏；「V」代表珍惜生命（value living），因為這需要忍受不適；「L」代表學習基本技能（learning the basics）。

根據美國空軍的影片，SERE訓練讓飛行員進入從沙漠到北極等多種充滿敵意的環境中。他們從河中取水、鑽木取火、用棕櫚葉搭建一種庇護所，用冰塊搭建另一種，並準備仙人掌與甲蟲作為食物。

躲避（Evade）

陸軍特種部隊退役士官長、現任北卡羅來納州卡梅倫（Cameron）商業機構「SERE訓練學校」（SERE Training School）主任教官史密斯（Jason Smith）表示，生存與躲避追捕息息相關，「其理念就是不要被抓到。」

每一項任務計畫都包含救援的應變措施，這些措施由飛行員與基地在飛行前達成共識，因此飛行員在躲避敵人的同時，也在執行撤離策略。史密斯說，理想情況下，「他可以將自己置於最有利於被營救的位置。」

SERE系統最著名的運用案例，或許是歐葛瑞迪（Scott F. O’Grady）上尉在1995年的事蹟。當時他的F-16C戰機在波士尼亞戰爭期間遭擊落，他在敵方領土度過6天。歐葛瑞迪吃螞蟻、在夜間移動，並設法以短暫的無線電訊號向基地發送信號。這段真實故事還被改編為好萊塢電影《衝出封鎖線》（Behind Enemy Lines）。

抵抗（Resist）

如果遭擊落的飛行員被敵人發現，SERE訓練要求進行抵抗，但具體含義為何並未公開。開源資料中的線索暗示，飛行員會學習武術風格的踢腿，他們攜帶小型武器，並且接受符合「日內瓦公約」（Geneva Convention）交戰規則的訓練。

由於事涉敏感，史密斯拒絕談論SERE訓練的某些方面，僅表示在伊朗獲救的飛行員深知這些應變程序，「這名飛行員肯定接受過抵抗與逃脫的訓練。我們只能說到這裡。」

SERE的主要概念，是為了因應美國人在韓戰期間成為戰俘後的艱困處境而出現的。美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）的1項行政命令，為面臨敵人俘虜威脅的軍方人員制定標準，其中包括：「如果我被俘虜，我將繼續以一切可用的手段進行抵抗。」

艾森豪的「行為準則」（Code of Conduct）規定，美國戰俘只能向敵人提供姓名、軍階、出生年月日與兵籍號碼。

逃脫（Escape）

SERE教官薩爾瓦喬（Michael Salvaggio）在華盛頓州費爾柴德空軍基地（Fairchild Air Force Base）的1部空軍影片中說道，其理念是「這樣一來，如果他們真的被擊落，他們就能安全回家。」

當1架美國直升機出現時，歐葛瑞迪成功地以煙霧彈標示自己的位置，在塞爾維亞軍隊的砲火中獲救。

美國空軍的1份紀錄顯示：「機組人員接受如何使用從信號彈、無線電到其他裝備的訓練，以正確且有效地躲避敵人並安全返回。」

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