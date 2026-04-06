美飛官負傷爬2133米山稜線！戰機轟炸掩護特戰兵 自毀2架運輸機

美軍兩架MC-130J特戰運輸機在救援行動過程中受損，軍方決定調派新飛機並炸毀受損飛機。（路透）

首次上稿 00:43

更新時間 05:52

獨自躲在敵後山區的受傷美國飛行員，深知自己該做什麼：求生與躲避追捕。他一度攀越崎嶇地形，抵達海拔2133.6公尺的山稜線；當時他身上僅配備一把手槍、一台通訊設備與一個追蹤器。

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美國有線電視新聞網（CNN）5日報導，這名F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機的武器系統官，在超過1天的時間裡，成功躲避了步步進逼的伊朗追捕部隊。

一支美國突擊隊在戰機投彈掃蕩該區域的掩護下，湧入高山尋找這名軍官，最終將他與部隊本身安全帶離。2名美國官員隨後描述這項高風險行動的細節。

據指出，這項救援行動動員數百名軍事與情報人員，包括成功執行救援任務的特種作戰部隊，以及事前發動欺敵行動以誤導伊朗的中央情報局（CIA）探員。過程更是一波三折，包括美軍在行動期間，不得不在地面炸毀2架受損的美國特戰運輸機。

美國總統川普4日在「真實社群」發文寫道：「我們找到他了！在過去幾個小時裡，美國軍隊執行了美國歷史上最大膽的搜救行動之一。」

自該架F-15E戰機3日遭擊落後，這場搜救行動迅速成為川普政府傾全力投入的任務。該機的飛行員很快就被尋獲，但由於尋找另一名機組員的任務正在進行中，白宮與五角大廈拒絕證實該項救援。

躲岩石縫隙 避免被發現

兩人都在戰機遭擊中時彈射逃生，但武器系統官的下落不明。他在彈射過程中受傷後，躲在山岩縫隙中以避免被發現；伊朗當局已對他發出懸賞。他隨後與軍方取得聯繫，但為了避免被伊朗軍隊發現，他的通訊斷斷續續。

在華府，川普3日待在白宮西廂（West Wing），在橢圓形辦公室與相鄰的餐廳之間來回穿梭，以接收尋找該名軍官任務的最新進展。他4日也沒前往高爾夫球場，留在白宮坐鎮，督導這場進入伊朗尋找墜機飛行員的聯合行動。

在軍事策劃者急忙拼湊行動方案的同時，中情局也同步展開另一項努力。美國情報人員設法在伊朗境內散布兩名機組人員皆已獲救的消息，意圖混淆正急於親自尋找這名墜機軍官的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。

同時，一名以色列官員告訴CNN，以軍延後部分原訂對伊朗的空襲，以免干擾搜救行動。兩名以色列消息人士指出，以色列也提供情報支援。

美炸毀MC-130J 避落入伊朗手中

中情局最終確認該軍官確切位置，並將資訊分享給軍方。川普寫道，「這位勇敢的戰士置身敵後的伊朗險惡山區，正被我們的敵人追捕，他們一小時比一小時逼近，但他從未真正孤立無援。」

當美國特種作戰部隊在該軍官躲藏的山坡上會合時，美軍戰機在該區域進行空襲，以確保伊朗軍隊無法捷足先登。川普在戰情室（Situation Room）全程觀看。

在伊朗的一處偏遠簡易機場，兩架MC-130J特戰運輸機一直在等待將突擊隊員與獲救飛行員載離該國，但它們在行動過程中的某個時刻受損，軍方決定調派新飛機並炸毀受損飛機，以免落入伊朗手中。

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