生成式AI適齡使用規範上路 國教院：避免學習外包

教育部推出「中小學數位教學指引3.0」，作為AI時代的重要教學指南。（資料照）

面對人工智慧快速發展，教育部推出「中小學數位教學指引3.0」，作為AI時代的重要教學指南。教育部中小學數位教學指引3.0計畫主持人、國家教育研究院研究員洪詠善指出，針對生成式AI的應用，指引指出，AI可在備課、教材設計、學習評量及個別化學習中扮演重要角色，但須避免「學習外包」，建議國小階段在教師引導下使用，13歲以下學生避免直接使用開放式AI工具，13至18歲則需在師長監督下使用，並遵守相關規範，培養對學習成果負責的態度。

教育部自2022年推出數位教學指引1.0以來，因應生成式AI發展，於2024年8月發布3.0版本，內容涵蓋數位學習趨勢、數位素養、教學實務、AI應用、支持系統及教學示例6大面向，提供教師具體可操作的教學參考。洪詠善於國教院研究紀要提出「為AI時代準備的教學指南：中小學數位教學指引3.0」一文，她表示，該指引不僅強調科技應用，更聚焦培養學生數位素養與批判思考能力。

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洪詠善說明，「以人為本」及「促進個人與適性化學習」原則下，包含聯合國與OpenAI服務條款規範使用應遵循「適齡原則」，而根據聯合國教科文組織建議，13歲以下學生應避免直接使用開放性的生成式AI工具，應採用經教育目的設計的專屬AI平台，例如教育部因材網與Cool English；13至18歲學生使用生成式AI，必須在教師或家長的監督下使用生成式AI工具，但需遵守相關的使用規範，包括不濫用AI進行不當生成內容或學習外包問題。

洪詠善指出，因應生成式AI應用，更要能培養學生批判性思考能力，評估生成式AI的內容，包括來源的可靠性與生成內容的邏輯一致性，鼓勵學生進行多方比對，學會辨識AI生成內容的真實性與準確性，尤其要能培養學生的版權與學術倫理意識，確保使用生成式AI生成的內容能清楚標明來源，並避免侵權行為。

此外，指引提供超過30個教學示例，涵蓋不同學習階段與學科領域，並附有教學設計檢核表與實務工具，協助教師檢視數位教學成效，並兼顧設備、學生能力與家長溝通等面向，提升教學品質。

生成式AI適齡使用規範上路，國教院研究員洪詠善指出，適齡使用以避免學習外包問題。（記者林曉雲翻攝國教院官網）

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