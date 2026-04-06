傳黨中央「空降」魏平政參選 國民黨彰縣長提名爆內訌

年底彰化縣長選戰，國民黨傳出黨中央將徵召律師、前國民黨考紀會主委魏平政參選。（記者張聰秋翻攝）

李乾龍日前赴彰化 密會藍營地方重量級大老研商

年底彰化縣長選戰，國民黨人選遲未確定，副主席兼秘書長李乾龍日前到彰化，與多位藍營重量級大老密會研商徵召人選，律師、前國民黨考紀會主委魏平政獲得多數支持與認同。魏最近已掛出參選看板，外界預期，若無變數，國民黨中央最近將拍板徵召人選。

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魏平政表示，國民黨內部尚未做最後決定，如果立委謝衣鳯沒有辦法選，他願意承擔責任參選。

跳過初選直接徵召 謝衣鳯嗆黨中央：成敗誰來擔

早已表態爭取提名的謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章，都難以接受跳過初選直接徵召。身兼彰化縣黨部主委的謝衣鳯直言，讓民調最高者代表參選才是基層最大共識，黨中央必須正視三名縣內同志表態爭取提名，如何整合人力、資源與支持力量，才是勝選關鍵。她意有所指強調，選舉成敗究竟由黨中央負責，或由負責輔選的縣長承擔，相關責任仍須進一步釐清。

地方人士指出，這場清明連假前的彰化密會，聚集多名現任首長及曾任立委、議長的黨內要角。會中依循黨主席鄭麗文提出「徵召大家都能接受的人」原則，討論人選包括魏平政與新北市副市長劉和然兩人，最終多數支持魏平政。

據了解，地方大老運作魏平政參選已有一段時間，並與部分鄉鎮市長參選人或其家族溝通，盼能在選戰布局上相互搭配。

柯呈枋昨回應，以初選或內參民調從三人中決定人選才能說服民眾。洪榮章則說，如果徵召魏平政，應考慮清楚跟地方連結，要有充分的徵召理由說服選民，黨中央應思考怎麼做才會贏，非為提名而提名。

年底彰化縣長選戰，早已表態爭取國民黨提名的立委謝衣鳯直言，讓民調最高者代表參選才是基層最大共識。（記者張聰秋翻攝）

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