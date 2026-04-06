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    來台助「詐」犯罪 馬國4嫌判重刑 害35台人遭詐 財損達353萬元

    2026/04/06 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    馬來西亞籍男子錢景順等四人來台加入詐騙集團當車手與收水手，新竹地院重判錢男等人九年二個月不等重刑。（資料照）

    馬來西亞籍男子錢景順等四人來台加入詐騙集團當車手與收水手，新竹地院重判錢男等人九年二個月不等重刑。（資料照）

    為遏制詐欺犯罪，司法對詐團基層成員也愈判愈重。馬來西亞籍男子錢景順等四人來台加入詐騙集團當車手與收水手，受詐騙之台灣人卅五人，詐騙金額達三五三萬元，新竹地院認為被告等人刻意來台加入詐團，其掩飾、隱藏犯罪所得來源與去向的洗錢行為，使金流更難追溯，增加查緝難度，重判錢男等人九年二個月不等重刑。

    擔任車手與收水手 製造金流斷點

    法官調查，馬來西亞籍男子錢景順、吳永慶、黃俊豪、溫紹飛去年加入詐欺集團，吳永慶是負責向被害人收款的面交車手，錢景順、黃俊豪擔任收取人頭帳戶提款卡及第一層收水手，溫紹飛擔任上層收水手，以此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐騙所得去向。

    新竹地院法官審酌四名外籍人士特地入境從事詐騙行為，與其他詐欺集團成員分工合作，向卅五名被害人施用詐術，被害人數眾多、損失金額不輕，嚴重影響我國經濟秩序及社會治安。

    各判處九年二月至四年二月徒刑

    法官強調，被告等人掩飾、隱藏犯罪所得來源與去向的洗錢行為，使金流更難追溯，增加查緝難度，並降低被害人追回犯罪所得之可能性，且我國詐騙集團橫行、司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕長期為人所詬病，從事詐欺成本低廉，使企圖不勞而獲之徒前仆後繼投入，將排擠我國偵查與司法機關處理其他犯罪能量。

    最後法官依詐欺等罪將錢景順重判九年二月、吳永慶六年、黃俊豪四年二月、溫紹飛五年。四人均於執行完畢後驅逐出境。

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