今晨大雷雨開炸 苗栗時雨量飆破100mm 下週三前續防雷陣雨、局部大雨

今天受鋒面影響，天氣不穩定，氣象署今晨先對台中以北等8縣市發布大豪雨、豪雨特報，並對雙北、宜蘭等7縣市發布大雷雨即時訊息。苗栗局部地區有時雨量超過100毫米的劇烈降雨發生，3小時雨量並超過200豪米。（資料照）

中央氣象署指出，今天（4日）受鋒面影響，天氣不穩定，氣象署今晨先對台中以北等8縣市發布大豪雨、豪雨特報，並對雙北、宜蘭等7縣市發布大雷雨即時訊息。提醒今日西半部有陣雨或雷雨，東半部也陸續有局部短暫陣雨或雷雨，清晨新竹至台中地區已有豪雨等級以上的降雨發生，尤其苗栗局部地區有時雨量超過100毫米的劇烈降雨發生，3小時雨量並超過200豪米，並伴隨著雷電及強陣風，劇烈天氣發生時請注意安全、避免外出，低窪地區慎防積淹水。

氣象署說明，今日西半部下雨時間長，雨區範圍廣，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風。

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今日氣溫方面，由於降雨明顯，中部以北及東北部天氣較涼，白天高溫約23到25度，其他地區高溫也會下降些，約26到30度，至於各地低溫約19到23度。

氣象署提醒，受鋒面影響，台中以北、基隆北海岸、花東及蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多加留意；另外，馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日鋒面影響，受降雨洗除作用影響，全台擴散條件佳；馬祖及金門有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、中部、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

未來天氣方面，週日受鋒面影響，清晨西半部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東半部有局部短暫陣雨或雷雨；白天起鋒面結構變差，降雨減少，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

下週一另一鋒面接近，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨。下週二鋒面影響及東北季風增強，北部、東北部天氣稍轉涼，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

下週三水氣仍多，中部以北、東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

下週四、五各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨。

下週六至下下週一各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 26 23 ~ 28 26 ~ 31 22 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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