清明連假 新北宜花56家代檢廠停止驗車服務

今年清明連續假期為4月3日至6日，共4天，交通部公路局台北區監理所指出，轄管56家代檢廠（含新北市、宜蘭縣及花蓮縣）停止車輛檢驗服務。（台北區監理所提供）

今年清明連續假期為4月3日至6日，共4天，交通部公路局台北區監理所指出，轄管56家代檢廠（含新北市、宜蘭縣及花蓮縣）停止車輛檢驗服務，提醒車輛定檢期限將屆滿的車主，預先安排汽車定期檢驗時間，避免汽車逾期檢驗受罰；此外，車輛定檢最後檢驗日於連續假期期間者，得順延至假期後第一個上班日4月7日。

台北所表示，車主驗車時，應備行車執照、汽車強制險應有30日以上效期，營業客車應投保旅客責任保險，就近至各代檢廠或各區監理所（站）辦理定期檢驗；另外，車輛定期檢驗通知單或簡訊驗車服務通知均屬「提醒」，未收到驗車通知，仍應依行車執照登載指定檢驗日期前後1個月內辦理定檢，逾10年的營業大客車或高壓罐槽車，應於指定日期前一個月內進行，避免逾期受罰。

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台北所補充，民眾可下載「監理服務」APP，直接輸入車號後即可查詢指定檢驗日期，登入會員資料後，即可綁定名下車輛。

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