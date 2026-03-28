印尼開齋節語言大挑戰 新住民笑曝：不會彈舌音無法當警察

眾人一同分切薑黃飯象徵儀式結束、開始用餐。（記者劉人瑋攝）

台東的印尼穆斯林昨晚舉行開齋節活動，這項等同過年的活動，說吉祥話也不可少，由於接近選舉，許多地方政治人物也到場打好關係，紛紛現學現賣來上一句印尼語，其中發出「R」的彈舌音（Tongue-rolled R齒齦顫音）考倒眾人。不少新住民表示，在印尼不會彈舌音，連警察都當不成，「想和印尼人打好交情要先學會」。

台東縣外籍配偶協會昨晚舉行開齋節活動，這項等同於回教徒新年的節慶也讓在台灣的新住民一解思鄉心情，現場除了有既定儀式，也準備不少印尼家鄉菜供眾人品嚐。

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正式為吟誦古蘭經，之後則是與親友間互相問候並求諒解，昨天活動中則是以互握雙手，開口者尋求對方於過去一年所冒犯之事尋求諒解，被詢問者則是隨後雙手觸上胸表示「我聽進心裡了」，儀式才告完成。

現場舉辦各式菜餚，新住民們還一一解說其中來源，「這是東爪哇菜」、「這來自西爪哇」，必不可少的則是薑黃飯，據食用過的來賓表示，其不僅有薑黃染出金黃色澤，可能還加入炒香蝦皮並帶股鮮香，「吃起來比看來更好」。

由於離選舉愈來愈近，協會先是舉行越南新年活動，隔了幾週再辦開齋節，每場都吸引來地方政治人物大力贊助及到場拉攏關係，縣議員簡維國、立委黃建賓、市代陳孟伸也到場參加，立委陳瑩、議長吳秀華也由助理代表，雖來的人可能非本人，但所有人一樣都必需現學現賣印尼語，現場成「印尼小學堂」，新住民連同語言、文化都一併解說，十分有意思。

由於是臨陣磨槍，少數來賓模仿到七分像，但嫁來台30多年的謝惠子說，「認真來說，沒有一個真的很標準」，其中關鍵就是「R」的彈舌音。例如「謝謝」印尼語「Terimakasih」、你好「Apa Kabar」，更應景的「開齋節快樂」為「Selamat Hari Raya」，其中凡有R音皆需為彈舌音。

政治人物致詞時，新住民們大都「放水」，不好意思糾正，全場笑得東倒西歪。有不少新住民稱，在印尼要當警察「一定要會彈舌音」，且印尼人從嬰兒起就努力教習此法「沒有印尼人不會」，但台灣人「大家有盡力就好」。

印尼開齋節必不可少的薑黃飯，被塑如塔狀。（記者劉人瑋攝）

眾人一同分切薑黃飯象徵儀式結束、開始用餐。（記者劉人瑋攝）

眾人一同分切薑黃飯象徵儀式結束、開始用餐。（記者劉人瑋攝）

每位新住民背後代表了家族及其選票，近來更受政治人物重視。（記者劉人瑋攝）

握住對方併攏的雙掌後，再輕觸自己上胸表示「聽進心裡」。（記者劉人瑋攝）

握住對方併攏的雙掌後，再輕觸自己上胸表示「聽進心裡」。（記者劉人瑋攝）

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