雲林低碳家園再添13處 土庫越港里「銀級認證」亮眼

土庫越港里，全面推動節能設備，如設置節能冷氣，積極推動區域綠美化。（圖由雲林縣政府提供）

響應低碳永續家園，雲林縣府公告，縣內經環境部評鑑共新增13處村里通過低碳永續家園認證，其中土庫鎮越港里榮獲銀級認證，其他村里取得銅級認證。縣府計畫處統計，全縣累計已達76處銅級及7處銀級村里，顯示低碳永續行動已由點擴展成面、穩健推展。

計畫處長李明岳表示，為強化社區韌性與調適，因此推動多項行動措施，包括建置「雨水貯留再利用系統（雨撲滿）」，現已在斗六八德里、虎尾鎮北溪里、西螺鎮埤頭里、古坑鄉華山村、古坑鄉朝陽村及二崙鄉湳仔村等6處建置示範點，另外在人才培育，也辦理「綠領人才培育課程」，分別吸引96人、104人及294人參與，累計近500人次，培養社區低碳行動種子人員，並鼓勵將所學回饋社區，持續擴大低碳永續行動能量。

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李明岳指出，近期獲得低碳永續家園銀級認證的土庫越港里，就以「全民參與、生活實踐」為核心，推動多元低碳行動，比如全面推動節能設備，公共場域全採用LED燈具、節能冷氣與太陽能路燈，統計每年可減碳逾6萬公斤，並成功媒合企業、校園與公部門設置屋頂型太陽能光電，年減碳近50萬公斤，成為具行動力與示範性的低碳永續社區。

縣長張麗善指出，社區是氣候行動核心單位，會持續透過制度化輔導、教育培訓及交流平台，引導村里由盤點、規劃到實踐逐步落實，並結合減碳與調適雙軌策略，讓社區能自主維護與持續改善環境。

土庫越港里經環境部評鑑認證為「銀級」低碳永續家園。（圖由雲林縣政府提供）

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