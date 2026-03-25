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    首頁 > 生活

    最強春雨鋒面來襲！ 氣象專家曝時間點「伴隨劇烈天氣現象」

    2026/03/25 09:30 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，下週「最強春雨鋒面」預計將影響台灣天氣，且可能伴隨強風、雷電等劇烈天氣現象。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    氣象專家林得恩指出，下週「最強春雨鋒面」預計將影響台灣天氣，且可能伴隨強風、雷電等劇烈天氣現象。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（25日）微弱鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍涼；台灣東北部及東部有局部短暫陣雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，下週「最強春雨鋒面」預計將影響台灣天氣，且可能伴隨強風、雷電等劇烈天氣現象。

    林得恩今天上午在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今年截至目前為止，春雨時期台灣天氣前後分別受鋒面、東北季風及華南雲雨帶東移等影響，由於環境水氣並不充沛，後續補給也不連續；加上鋒面位置又多偏北，導致降雨多侷限於迎風面地區，不但強度不強、延時不長，累積的降雨量也不如預期。

    林得恩說，上述情境下週可能就要被打破了。中央氣象署最新10日天氣預報資料顯示，下週二（31日）將有新的一道春雨鋒面南下及隨後的東北季風增強影響台灣的天氣。林得恩分析，這波鋒面不但結構更完整，位置也較之前南壓，有機會移入到台灣北部陸地；且環境水氣含量較多，伴隨春雨鋒面上還有強風及雷電等劇烈天氣現象發生的可能。

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