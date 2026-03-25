為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》馬桶上的神單！研究生串關10場全中 點破運彩魔咒爽賺27倍

    2026/03/25 08:40 記者許國楨／台中報導
    這張串關10場賽事全過的投注單。（民眾提供）

    這張串關10場賽事全過的投注單。（民眾提供）

    台中一名研究生近日竟在最日常「如廁時刻」，寫下運彩圈罕見中獎傳奇，原本只是想把帳戶裡閒置已久300元零頭隨手清空，沒想到隔天開獎結果出爐，這筆「馬桶上的隨興一壓」，竟精準命中10場賽事過關，成功抱回8261元獎金，報酬率高達27倍，消息一出立刻掀起熱議。

    根據投注紀錄，該名研究生直接串聯包含NBA與MLB熱身賽在內11場賽事進行過關投注，其中一場因賽事取消被判定為無效（Void），最終形成10場有效賽事全數命中，達成難度極高「10連勝」，在運彩玩家眼中，這類玩法通常被戲稱為「捐款單」，因為只要其中一場爆冷，整張單就會全盤皆輸。

    從數據來看，這張投注單總賠率約為27.535倍，換算隱含機率僅約3.63%，等同平均約27次才可能成功一次，與多數專業玩家長時間研究數據、分析盤口不同，這名研究生完全憑直覺點選，在毫無壓力情況下完成下注，資深玩家分析，過度思考反容易猶豫失誤，而這種「無預期、低干擾」狀態，有時反而更容易抓中關鍵結果，也因此，網友戲稱為「馬桶清倉選牌法」。

    運彩公會理事長何昱奇指出，這起以小博大案例本質上仍屬低機率事件，並不具備穩定複製性，隨著串關場次增加，失敗風險會迅速累積，即使單場判斷正確，也難保整體結果，此中獎更像是運氣、時機與隨機選擇交織出的「偶然奇蹟」，究竟是精密分析較可靠，還是直覺出手更關鍵，這場「理性與運氣」爭論，恐怕還會持續延燒。

    該單點破「運彩捐款單」魔咒爽賺27倍。（民眾提供）

    該單點破「運彩捐款單」魔咒爽賺27倍。（民眾提供）

    運彩玩家也對這張神單嘖嘖稱奇。（記者許國楨攝）

    運彩玩家也對這張神單嘖嘖稱奇。（記者許國楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播