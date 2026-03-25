獨家》馬桶上的神單！研究生串關10場全中 點破運彩魔咒爽賺27倍

這張串關10場賽事全過的投注單。（民眾提供）

台中一名研究生近日竟在最日常「如廁時刻」，寫下運彩圈罕見中獎傳奇，原本只是想把帳戶裡閒置已久300元零頭隨手清空，沒想到隔天開獎結果出爐，這筆「馬桶上的隨興一壓」，竟精準命中10場賽事過關，成功抱回8261元獎金，報酬率高達27倍，消息一出立刻掀起熱議。

根據投注紀錄，該名研究生直接串聯包含NBA與MLB熱身賽在內11場賽事進行過關投注，其中一場因賽事取消被判定為無效（Void），最終形成10場有效賽事全數命中，達成難度極高「10連勝」，在運彩玩家眼中，這類玩法通常被戲稱為「捐款單」，因為只要其中一場爆冷，整張單就會全盤皆輸。

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從數據來看，這張投注單總賠率約為27.535倍，換算隱含機率僅約3.63%，等同平均約27次才可能成功一次，與多數專業玩家長時間研究數據、分析盤口不同，這名研究生完全憑直覺點選，在毫無壓力情況下完成下注，資深玩家分析，過度思考反容易猶豫失誤，而這種「無預期、低干擾」狀態，有時反而更容易抓中關鍵結果，也因此，網友戲稱為「馬桶清倉選牌法」。

運彩公會理事長何昱奇指出，這起以小博大案例本質上仍屬低機率事件，並不具備穩定複製性，隨著串關場次增加，失敗風險會迅速累積，即使單場判斷正確，也難保整體結果，此中獎更像是運氣、時機與隨機選擇交織出的「偶然奇蹟」，究竟是精密分析較可靠，還是直覺出手更關鍵，這場「理性與運氣」爭論，恐怕還會持續延燒。

該單點破「運彩捐款單」魔咒爽賺27倍。（民眾提供）

運彩玩家也對這張神單嘖嘖稱奇。（記者許國楨攝）

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