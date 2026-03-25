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    首頁 > 社會

    徐漢台東民宿被捕！稱上金針山休養身體 還教老闆種花造景

    2026/03/25 00:23 記者劉人瑋／台東報導
    金針山易起雲霧，近期大島櫻花期將盡，漫山櫻花實屬美麗，想不到徐漢卻在此時前來躲藏。（業者提供）

    金針山易起雲霧，近期大島櫻花期將盡，漫山櫻花實屬美麗，想不到徐漢卻在此時前來躲藏。（業者提供）

    該來的還是會來，中油煉製事業部前執行長徐漢，昨在台東落網，被發現時，他被一自稱其司機的男子帶往金針山上偏僻的民宿，藉口「調養身體」，親近花草山林，直到警方入內壓制司機，徐漢見狀，似乎知道「該來的還是會來」，乖乖趴地受逮。

    「我有心臟病 別壓太用力」

    民宿業者表示，在廚房煮菜，徐漢在廚房外等待用餐，有一台轎車開進來，先是一名男子下車詢問能不能住宿，徐漢的司機查覺有異，衝入廚房要通知徐漢，緊接著四台警車出現，一群警察上前抓人，司機在廚房門口被壓制在地。徐漢似乎知道這一天來了，乖乖配合警方指示，趴在地上接受搜身，並沒有反抗掙扎，只有抱怨說他有心臟病，不要壓太用力。

    民宿位於金針山上的偏僻小路內，路況極差、滿地泥濘，平時不會有生人路過。回想徐漢剛入住，業者說，大約三、四天前入住，由一名自稱徐漢司機的男子（年約30多歲）帶往民宿，向民宿老闆說他的大哥身體不好，想上山調養身體。由於這名司機一年多前曾來住過，所以並未登記身份證件，兩人同住一間兩大床的房間。

    徐漢等2人在山上都戴著口罩，業者雖覺怪異，但未看新聞亦不知道他是通緝犯。

    徐漢頗通園藝 指導種花造景

    投宿期間的2人僅在山上走動，偶爾滑滑手機未曾下山，有時請民宿業者代購想吃的葉菜蔬果。徐漢頗通園藝，還熱心指導民宿老闆種花草及造景的知識。

    民宿業者表示，直到警方衝入逮人，並說明徐漢身分才恍然大悟，只是如此一來也跟著做筆錄直到晚上快十時才回家，整理房間時只見徐漢的髒衣服和帽子等物品留在屋內，自己則是一身疲憊。

    民宿業者也受累，返家只見其髒衣未帶走。（民眾提供）

    民宿業者也受累，返家只見其髒衣未帶走。（民眾提供）

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