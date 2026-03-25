凌晨千字文反擊指控 蕭旭岑：馬英九知情卻「忘了很多事」

蕭旭岑25日凌晨再度發文反擊，強調其任內所有事情都依照馬英九的指示處理，馬也全然知情，如今產生誤解的最關鍵的原因是，「馬前總統忘記了很多事」。（資料照）

馬英九基金會前執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈遭基金會與馬英九切割，基金會並指2人有「違反財政紀律情事」送請司法機關調查，引發外界關注。蕭旭岑25日凌晨再度發文反擊，強調其任內所有事情都依照馬英九的指示處理，馬也全然知情，如今產生誤解的最關鍵的原因是，「馬前總統忘記了很多事」。

針對「嚴重違反財政紀律情事」指控，蕭旭岑繼24日反駁過去從未經手過錢，有何財政紀律問題？25日凌晨又於臉書發表千字文反擊，稱自己原本承諾會保護馬英九到最後一刻，但因事件發展已牽涉個人清白，「我已退無可退、讓無可讓」，因此決定公開說明，強調相關責任應由「隱身背後、潑髒水、耍陰招的操弄者」承擔。

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蕭旭岑表示，他與王光慈任職基金會期間，所有事情都有向馬英九報告，也都是依其指示處理，馬對相關運作「全然知情」，因此不可能有所謂「背信」問題。他認為，今日會出現誤解，關鍵原因在於「馬前總統忘記了很多事」，甚至誤以為蕭、王兩人背著他做了不該做的事，才讓有心人士有機可乘，從中挑撥操弄。

蕭旭岑舉例，他去年受邀出任國民黨副主席後，基金會於12月24日召開董事會，同意由王光慈升任執行長，相關過程均有會議紀錄，馬還曾當場表示「這代表我有識人之明」；針對薪資，他表示，馬過去曾向他親口承諾給予「不低於在總統府職務的薪水」，多年來他皆依此領薪，但如今卻傳出馬對升職案並不知情，更遭指控「自肥」，令他感到錯愕。

對於赴中國交流，蕭旭岑稱，自己與王光慈赴中主要是帶學生團進行兩岸青年交流，與台商接觸及任何財務關係無關，且每次出發前都會先向馬報告，並依其指示向對方表達問候，因此對於馬未曾當面查證、僅憑主觀認知及他人挑撥便提出質疑，認為對基金會同仁並不公平，也讓他感到無奈。

蕭旭岑表示，類似情況還有不少，許多事情都曾報告並請示處理方向，也都經過馬同意，只是「他忘記了」。他強調，自己仍相信馬英九是愛護他們的，也相信馬一貫的風格與原則，只是如今忘記了許多往事細節，才會誤認他們未曾報告，甚至受到他人誤導。他也重申，所謂違反財政紀律與背信等指控，都是「莫須有」的不實指控。

最後，蕭旭岑表示，不應讓有心人士破壞馬英九基金會及馬英九一生的努力，更不能利用馬「忘記很多事」，挾帶私怨進行鬥爭，進一步傷害國民黨，甚至影響正當的兩岸交流。他並再度向馬前總統及馬家人表達歉意，坦言自己十分心痛與不捨，但在面對操守與清譽遭質疑時，已別無選擇，只能出面捍衛自身名譽。

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