雲林警察加薪了 每個月最高多領5800元

雲林縣警察局詐欺防制成效顯著，雲林縣長張麗善（右2）與警友會理事長吳政憲（左1）多前前往獎勵。（記者黃淑莉攝）

行政院核定修正警察人員警勤加給表，雲林縣府確定基層員警從今年3月1日起每月薪資增加2328至3880元不等，刑事人員另再加發刑事加成1940元，雲林全縣員警有1575人、刑事人員有224人。

雲林縣長張麗善表示，隨著產業升級與觀光轉型，警察在交通疏導、大型活動及治安維護等任務日益繁重，為體恤第一線員警辛勞，在財政資源有限情況下仍優先挹注警政人力待遇，展現對警察職業尊嚴的重視，也回應民眾對治安品質的高度期待。

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張麗善指出，警察是維繫社會安全最重要的第一線力量，提高警勤加給不僅是對同仁辛勞的具體回饋，更是穩定警力、提升士氣的關鍵措施，此次調整以「勤務繁重加成」為核心。

雲林縣警察局長黃富村表示，雲林警察近來在詐欺防制、緝毒肅槍成效顯著，去年破獲詐欺集團166團，拘捕415人，今年掃蕩黑幫涉詐榮獲全國乙組第2名，且在今年2月詐欺財損較113年高點大幅下降88%；緝毒部分今年初查獲毒品達1.7萬公克，另破獲山區民宿製毒工廠，查扣市值逾2000萬元毒品原料及成品，阻斷4萬多包毒咖啡流入市面。

黃富村感謝縣長在財源調度上的支持，讓同仁福利獲得實質提升，有效激勵執勤士氣，他說，除持續精進治安作為，也將同步優化辦公環境與汰換老舊裝備，提升整體工作安全與尊榮感。

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