稱「伊朗送上大禮」 川普證實將牽動荷姆茲海峽石油流通

美國總統川普24日表示，伊朗在能源領域上向美國做出重大讓步，並暗示這項「大禮」與荷姆茲海峽的石油運輸有關。（彭博）

中東戰事尚未停歇，美國與伊朗正協調進行談判。美國總統川普24日在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）告訴記者，伊朗在能源領域上向美國做出重大讓步，而川普暗示這項「大禮」與荷姆茲海峽的石油運輸有關。

綜合外媒報導，川普24日在為新任國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）舉行就職宣誓儀式時，談到了中東衝突，川普表示：「他們昨天做了一件令人驚奇的事。事實上，他們給我們一份禮物，這份禮物今天送到，而且是價值極高的禮物。這與伊朗核計畫無關，而是和石油與天然氣相關的，他們做了一件非常好的事。」

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當記者詢問，這項「大禮」這是否與川普要求伊朗重啟荷姆茲海峽供石油運輸有關？川普回答：「是的，這與石油流通及這座海峽有關。」川普也被問到，對於和伊朗達成和平協議有多大的希望時，川普說：「這場戰爭已經贏了。」

川普指出，美國正在與伊朗「正確的人」進行談判，以達成結束敵對行動的協議，並補充說伊朗方面非常渴望達成協議。川普強調「我們正在和對的人打交道」，表示美國正在針對伊朗問題進行談判，並透露特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）、副總統范斯與國務卿魯比歐都參與了談判。

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