獨家》中配立委接班！中共官員問徐春鶯「李貞秀沒問題吧」？

檢調查出，徐春鶯曾將民眾黨不分區立委李貞秀的個人資料傳送給中共官員孫憲。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀資格爭議持續延燒，無獨有偶，一度名列民眾黨不分區立委名單的中配徐春鶯昨遭反滲透法等罪起訴。本報掌握，檢調偵辦發現，徐春鶯不僅長期與中共官員孫憲（上海市統促會副主任）、楊文濤（中國民政部兩岸婚姻主任）密切往來，也曾向孫憲傳送李貞秀個人資料，並多次討論其「接班」布局；孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？我們這邊昨天還提起她。」

檢調調查，早在2023年11月間，徐春鶯即向楊文濤報告民眾黨立委輪調制度、黨內規劃，以及各政黨中配參選情形與預估席次，並整理中配參選名單，試圖透過培養中配參政、建立接班梯隊，並結合立院運作與社會議題操作，逐步擴大在台政治影響力，形成人員接替與議題推動的長期佈局，藉此滲透我國民主制度。

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2024年3月18日，徐春鶯將民眾黨不分區立委候補人選李貞秀的個人資料傳送給孫憲，並同步分享地方選舉相關新聞。之後在2024年11月間，孫憲詢問：「李貞秀接班應該沒問題了吧？我們這邊昨天還提起她，我不熟悉，就沒多講話」；徐春鶯則回覆，「我下週會和民眾黨社發部主任碰面，談年底活動的事，他們應該會要求讓李參與。」

直至2025年8月間，孫憲在通訊中建議：「如果民眾黨想把陸配事件再次發酵的話，不管李貞秀能不能上任，動作一定要做，做出來之後再由陸委會宣佈其因國籍問題不能上任，然後再讓麥玉珍繼續。」

檢調另掌握，早在2024年1月立委選舉前後，徐春鶯即向楊文濤回報國內政治情勢，稱民眾黨獲年輕族群支持，在立法院形成「三黨不過半」局面，未來將成為關鍵少數。

徐春鶯提及，選後可透過黨內管道推動特定法案，將由她說服民眾黨立委支持，同時尋求國民黨立委配合，以利法案順利通過，並自稱熟悉席次結構，認識無黨籍立委高金素梅、陳超明，可以協助溝通。楊文濤則對此回應：「以後立法院裡繼續藍白合」、「關鍵少數更合適」。

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