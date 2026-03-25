徐巧芯公開逼問軍購機密資訊 顧立雄怒批：明知故問

國民黨立委徐巧芯25日在審查國防特別條例時，逼問軍事採購對象國家。國防部長顧立雄嚴正表示，已在1月19日機密專報完整說明，若有參與就會知道否則就是明知故問。（圖取自國會頻道）

政府擬提出8年期1.25兆元國防特別預算的法源基礎「國防特別條例」草案，今（25）日政院版與在野黨版本進入逐條審查，針對國民黨堅持將「對美軍購」當成條例標題，國民黨立委徐巧芯逼問，若非只對美軍購，除台灣自製與商購外，哪一品項是向其他國家購買、是什麼國家？國防部長顧立雄嚴正表示，已在先前機密專報完整說明，若有參與就應該知道，否則就是明知故問。

立法院外交及國防、財政委員會規劃今、明2天聯席併案逐條審查合計3版本的國防特別條例，包括行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、台灣民眾黨黨團擬具「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及國民黨黨團擬具「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」。

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朝野在討論條例名稱時即陷入僵局，國民黨團堅持要在法案名稱保留「對美軍事採購」，否則就要求保留送協商。對此，民進黨立委沈伯洋說，國民黨版限定對美軍事採購很奇怪，採購並非僅針對美國，且條例目的是不對稱戰力計畫，正如「馬太鞍災後重建特別條例」，不會因為東西要跟台北買，就改成「對台北採購特別條例」，不應限定國家，而且若參加過機密會議應該也知道，軍購絕非此標題所能涵蓋，建議回歸院版或採用民眾黨版。

然而徐巧芯逼問，在行政院版本的提案裡，除了台灣自製跟商購外，第四條有關於品項的部分，請問哪一條是要向其他國家購買的？又是什麼國家？

對此，顧立雄嚴詞回應，整案並非僅限對美軍購，徐委員所問的問題，在機密專報已經做過完整說明，無法在此回答。針對徐巧芯辯稱自己有參與，顧立雄說，有參與就應該知道，否則可以明確地講徐是「明知故問」。

由於國防特別條例在程序委員會此前長期遭在野黨封殺，連討論可否付委審查的院會一讀議程都排不進，國防部在時任國防召委的民進黨立委王定宇協調下，今年1月19日罕見於條例「未付委」前，先到立院國防委員會機密專報，且具體說明預算編列背景、規劃、項量與金額及籌獲後所獲效益，惟在野黨立委卻頻頻缺席、中離，甚至鬧出挾帶機密文件離開的風波。

國民黨立委牛煦庭則緩頰，據他粗淺的了解，實務上我國政府對政府的軍事採購，大概也只能對美國，即便是用行政院提案最廣泛的版本，政府對政府的軍事採購也只有針對美國，如果理解無誤的話應該是這樣。

王定宇則回批，所謂「實務上軍事採購只有對美」這一句話本身是錯的。務實來講，國軍每年的軍事採購其實不會只有對美。第二個，對商售、軍售其實都要政府的輸出許可，所以不管走商售（DCS）或者走軍售（FMS），都要經過政府輸出許可，所以採購不會只有對美，至於對外採購涉及幾個國家，有全程參與機密專報的人應該都知道。

民進黨立委沈伯洋則說，國民黨堅持「對美軍購」入標題極具誤導性，故意要把討論限縮在美國發價書、美國知會國會程序與我的關係，但政府提出特別條例的目的並非「採購」，而是強化防衛韌性與不對稱戰力。藍營故意用這樣的標題，就是想向民眾傳達錯誤訊息，誤導「因為美國要求我們才要跟他買東西」。

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