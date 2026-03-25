指馬英九「近年很多事都忘了」 蕭旭岑：很多家庭有類似經驗

馬英九基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑25日在國民黨中央黨部召開記者會，語帶哽咽表示很遺憾也很難過要走到今天這一步。（記者張嘉明攝）

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈「被迫離職」一事持續延燒，馬英九更直指蕭違反財政紀律；對此，蕭旭岑今晨在臉書反擊，馬英九知情卻「忘了很多事」。蕭今上午受訪表示，曾有位老長官跟他說，馬英九早上還在問他和王光慈為什麼離開，下午就說要法辦他們，「台灣有很多家庭應該也有類似的經驗，長輩忘記了，長輩認為你懷疑你做了什麼他不知道的事情」，讓他很心酸也很無奈。

「近年很多事情他忘了」，蕭旭岑坦言，他真的很難過，因為他非常敬愛馬英九，不想要傷害到馬，但是有些人是躲在背後利用馬的情況，「對我、對國民黨傷害兩岸關係」，他不得不站出來。

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蕭說，馬英九指控他背信，那是不可能的，因為他什麼事情都跟馬報告，包含王光慈的執行長任命案等董事會都有會議記錄，也有董事在場。事情發生之後，也有一位他的老長官打電話跟他說，馬在早上還問他，「為什麼旭岑跟光慈離開了？到下午就說這兩個人很可惡要法辦」，讓他很心酸、無奈。

蕭旭岑也澄清，馬英九指他到中國和台商怎麼樣，說「我怎麼知道他們有沒有做什麼說什麼」，但他到中國去是帶青年交流，沒有台商，他很無奈。「我想台灣有很多家庭應該也有類似的經驗，長輩忘記了，長輩認為你懷疑你做了什麼他不知道的事情，我能怎麼辦，我很心酸很無奈」。

媒體詢問，8年以來馬英九基金會的運作都沒有問題，「但是馬總統是在什麼時候開始會忘記一些事情？」蕭旭岑僅說，他只能就事實來陳述，「就是有些事情馬總統忘記了」，至於其他的他無法評論。

蕭旭岑表示，從事發到現在，馬英九完全不願意聽他解釋、說明，他試圖聯繫馬，希望去見馬，「這16、17年來我們這樣子互動，至少他應該會聽我解釋，結果他完全不見我，我很遺憾」。

媒體追問，過去外界質疑馬英九失智的疑雲，蕭旭岑表示，他只能就事實陳述說，「很多事情他忘了」，而且馬英九是會完全沒有理由去懷疑，但是其他的他沒有辦法去評論。

馬英九基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑25日在國民黨中央黨部召開記者會，語帶哽咽表示很遺憾也很難過要走到今天這一步。（記者張嘉明攝）

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