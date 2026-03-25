徐春鶯遭依《反滲透法》起訴 吳靜怡轟：柯文哲的陸配計畫誰在指揮？

曾任台灣民眾黨新住民委員會主委中配徐春鶯（圖左）、民眾黨創黨主席柯文哲（圖右）（資料照）

曾任台灣民眾黨新住民委員會主委、一度列民眾黨不分區立委安全名單的中配徐春鶯，今天（24日）被檢方以《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書和詐欺取財等4罪起訴。對此，媒體人吳靜怡表示，「紅」到發紫！徐春鶯《反滲透法》起訴，柯文哲的「陸配計畫」到底聽誰的？國台辦陰影現形，柯文哲出來講！

吳靜怡在臉書PO文表示，新北地檢署正式起訴徐春鶯，把中共對台統戰、社團動員、選舉介入、地下資金流與中共幹部入境掩護，完整串成一條線！她以服務陸配家庭為名，長期回報台灣政情、選情、陸配日常言論、政黨內部情報，並受中共滲透來源指示，在2022年台北市長選舉為黃珊珊、2024年總統選舉為柯文哲站台、宣傳、造勢，還藉動員陸配的能力為籌碼，向國內政黨索取不分區立委席次。

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吳靜怡分析，這已經不是單純的政治爭議，而是台灣民主制度與國家安全被境外勢力滲透的嚴重警訊，據媒體報導，當徐春鶯列入不分區名單的爭議延燒時，黃珊珊曾傳訊給柯文哲說「要不要我找國台辦聊聊」，而柯文哲回覆的是「陸配依照原定計畫進行，讓她充分曝光，看她有沒有能耐打贏，反正我們備胎先準備好。」問題就在這裡，柯文哲口中的「原定計畫」，到底是誰規劃的？是民眾黨自己規劃的選戰布局，還是早就踩進了對岸統戰系統安排好的節奏？

吳靜怡指出，這不是服務陸配，這是「監控陸配」！檢方起訴內容來看，檢方指稱徐春鶯不只長期回報台灣選情，還會舉報國內陸配的言論與活動。若這些內容屬實，那這就不是一般社團經營，而是中共在台灣內部的滲透節點，而台灣民眾黨居然這麼剛好讓徐春鶯擔任新住民委員會主委，甚至一度納入不分區布局，像是一場早就設好的劇本，難道柯文哲是想協助徐春鶯透過民眾黨的委員會建構對陸配更完整的監控組織嗎？把可能牽動國安風險的人脈與組織，當成最終選票與聲量的工具。

吳靜怡續指，真正的問題是中共如何透過社團服務、選舉動員、地下金流與統戰接待，包裝成一整套對台滲透工程。民眾黨如今必須向社會說清楚，為什麼民眾黨的提名名單、政治攻防議題，看起來都有跟對岸「齊步走」的節奏？那民眾黨到底是台灣的政黨，還是國台辦輔導的小小共產黨？民眾黨就是雙標仔！李貞秀說出高虹安拿七百萬就被黨內集體霸凌？但徐春鶯詐欺上千萬，民眾黨卻能接受？

吳靜怡質疑，徐春鶯背後靠山到底有多硬？至今，民眾黨對徐春鶯呵護至極，徐春鶯不只反滲透法遭起訴，還涉及非法匯兌金額高達2875萬餘元、向銀行詐貸2697萬元，還有以「商務交流」名義替中共官員製作假行程表、假證明，掩護其非法入境台灣，都已經起訴了，卻不見有任何民眾黨的人有批判、檢舉等等行為，原來李貞秀就是應該被處罰，但徐春鶯一點問題都沒有。

吳靜怡直言，柯文哲想用徐春鶯打開票源，最後打開的，卻是中共統戰伸進台灣民主的破口；徐春鶯案真正炸開的，不只是個人的司法問題，而是民眾黨到底有沒有把中共統戰風險，誤當成自己的政治資產，柯文哲，你最近喜歡專訪，這題是不是也該出來好好說清楚！

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