藍營「3800億+N」不可行！ 許毓仁：國防預算再卡關恐成川習會籌碼

國民黨前立委、現任華府哈德遜智庫研究員許毓仁。（資料照）

立法院現正初審國防特別條例草案，針對國民黨團提出的「3800億元+N」版本，國防部長顧立雄坦言美方恐難接受。前藍委、現任哈德遜智庫研究員許毓仁也發文示警，指出該版本在技術與程序上高度不可行，若台灣預算持續卡關，恐讓川普在與習近平會面時，將對台軍售視為讓步籌碼，屆時台灣恐面臨等不到發價書的災難。

許毓仁今（25）日在臉書發文表示，這兩天在華府與國會資深幕僚及行政部門交流時，反覆聽到一個訊息：「美國內部情資評估雖然認為中國在2027年直接對台動武的機率不高，但這絕不代表習近平已經放棄犯台的決心。真正更危險的，是北京可能因此獲得更多時間，持續準備、逐步累積條件，並伺機利用台灣內部的政治破口，以及美國在中東等其他戰略方向上的分心。」

請繼續往下閱讀...

許毓仁指出，正因如此，美方朋友對台灣朝野長期無法在國防預算上達成共識、讓預算一延再延，普遍感到困惑，甚至不解。原因很簡單：「時間窗口不在台灣這一邊」。目前立法院國防外交委員會正在審議國防特別預算條例，三黨都提出各自的版本。就國民黨提出的「3800億＋N」版本而言，這在技術上、採購程序上，以及立法慣例上，都存在高度不可行性。

許毓仁補充，國民黨過去也曾執政，也曾推動過重大軍事採購，理應非常清楚中華民國能買什麼、美國願意賣什麼，並不是臨時起意就能改變，而是早已經過雙方長期協商、能力盤點與系統評估。用一種「邊走邊編、邊談邊加」的方式處理國防預算，不符合軍購運作的現實。

許毓仁坦言，更令人憂心的是，目前版本將無人機排除在外。這一點極其危險，面對中國日益升高的灰色地帶侵擾，以及未來可能採取的封鎖、消耗、襲擾與奪島作戰模式，無人機、無人船，以及各式監偵與感測工具，早已不是可有可無的附屬品，而是台灣防衛韌性與生存能力的必要條件。若將這些項目排除，等於主動削弱台灣最迫切、最具成本效益的不對稱戰力。

面對一個月後即將舉行的「川習會」，許毓仁直言台灣的時間窗口正在縮短。若預算遲未通過，川普極可能為了換取習近平在美國其他議題的讓步，而犧牲對台軍售。屆時不但不會有「＋N」，恐怕連望穿秋水都未必等得到發價書。

許毓仁補充，華盛頓把軍購看成一個政治夥伴關係，安全防衛是必須的，夥伴關係更是不能輕忽。行政院所提出的一兆二千億版本，基本上是因應當前台灣所面對的中共軍事威脅、整體防衛需求，以及灰色地帶行動而設計。他相信這套規劃並非憑空而來，而是與美方已有相當程度的討論與對接。

許毓仁向國民黨提出3點建議，包括應展現負責任的國安立場，將預算版本調整至8000億至9000億之間，至於剩餘約3000多億可透過預算審查與分年編列方式，逐步納入正常預算體系處理；提出「快速通道清單」，針對台灣最急迫的防衛需求，如無人機、無人船、監偵裝備、彈藥補充與關鍵後勤項目，建立優先採購與優先生產機制，並要求美方定期交付、不得延宕；同時主張50%生產線留台，以強化本土維保、戰時補充與產業韌性。

此外，他也直言，國民黨內如陳永康、徐巧芯等委員曾提出較務實的版本，若能以此方向調整，朝野仍有交集機會。他呼籲國家安全不應淪為政治攻防工具，若藍白最終聯手封殺政院版本，導致軍購全面停擺，對台灣而言將是真正的災難，「我們不能因為一時輕忽，而錯失準備自己的最後窗口。真正的和平，從來不是靠善意換來的，而是靠實力守住的。唯有強化自身防衛能力，台灣才有資格、有籌碼，去談和平。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法