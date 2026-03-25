劉和然稱國影中心2期政院2021就承諾 盼勿因選舉「做球」給某人

針對國影中心二期建設爭議，新北市副市長劉和然重申，希望中央按照6年前的承諾執行。（記者賴筱桐攝）

民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧、立委吳秉叡昨（24日）表示，行政院長卓榮泰承諾，中央將全力支持國家電影及視聽文化中心（以下簡稱國影中心）2期留在新莊，並針對地方停車需求，全額補助擴充市民所需的停車場。對此，新北市副市長劉和然今天表示，行政院早在2021年協調會就已承諾相關建設，新北也配合辦理都市計畫變更，希望不要選舉到了就特別照顧、「做球」給某人。

劉和然今天在市政會議後針對國影中心2期議題受訪指出，2021年10月7日，時任行政院秘書長李孟諺邀集國發會、文化部，與新北市政府共同研議國影中心2期建設，拍板定案由新北市府無償提供1.64公頃土地，行政院全部出資興建，原本土地使用分區為「停車場用地（兼供國家電影文化中心使用）」，2023年新北透過都市計畫變更為「國家電影及視聽文化中心用地兼供停車場使用」，明定增設500個機車位和500個汽車位是最低標準。

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劉和然說，去年文化部拜會新北市府時，提到因工程經費增加，希望新北負擔部分費用，但市府一直以來立場一致，就是中央履行諾言，按照當年協調會結論執行，後續就無下文，所以後來議員在議會質詢，要求市府收回土地自行興建。

劉和然提出4項訴求，第一，希望中央、地方一起合作，新北免費無償撥用土地，所有興建費用由中央出資；第二，2021年10月7日在李孟諺召集的會議中已經做了承諾，就按照承諾來走；第三，希望行政院是不知道、不懂，而不是為了政治性思考，回歸6年前承諾中央、地方的合作方案；第四，文化部在興建過程中，必須傾聽地方聲音，與在地溝通，否則拖得越久，工程費會越高。

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