青年日誰決定？張雅琳偕民團籲由青年自主討論訂定

民進黨不分區立委張雅琳。（資料照）

民進黨立委張雅琳今（25）日偕同台灣青年民主協會、一滴優教育協會及台灣青年世代共好協會等民團召開「青年日誰決定？青年自決訴求記者會」呼籲，政府在制定「青年日」時，應依「青年基本法」第29條所訂定，日期應由青年族群共同討論與決定，讓青年真正成為制度的主體。

張雅琳指出，「青年基本法」明定政府訂定青年日，目的在於彰顯對青年世代的重視，並提升社會對青年議題的關注，青年日不應只是形式上的節日，而應回到制度設計的初衷，由青年共同參與、共同決定其意義與日期。

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她指出，318太陽花學運至今已經12年，當年走上街頭的青年，如今已逐步進入社會各個領域，甚至參與公共決策。這也正提醒我們，青年不應只是被政策照顧的對象，更應是制度設計與公共討論的參與者與決定者。

「是否讓青年對自身相關議題擁有充分表意權，本身即具有重大意義。」張雅琳認為，由青年自主決定青年日的日期，是落實「青年主流化」的重要起點，呼籲政府在訂定青年日的過程中，應真正傾聽青年聲音，與青年共同形塑屬於這個世代的公共意義，使青年不只是被代表的對象，而是能夠參與決策、共同定義未來的行動者。

世代共好協會研究員許育銓表示，去年底「青年基本法」三讀通過後，相信對於青年朋友來說，今年的青年日有不一樣的意義；不過，當時有多位立委提案要訂定青年日，經朝野協商並沒有訂定特定日期，三讀後條文有規定，政府應該訂定全國青年日。

對於青年日的日期，許育銓認為，應該由青年族群自主決定，歡迎不同的黨派透過民主的程序，選擇屬於台灣青年的青年日。現在的3月29日「青年節」其實最早是由國民黨中執委決定，或許可以跟上國際潮流，以聯合國所訂定8月12日（國際青年日）作為台灣青年日，也應研擬列入「紀念日及節日實施條例」放假一日之紀念日。

EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，EdYouth支持將全國青年日訂於8月12日聯合國所訂定之「國際青年日」，此舉不僅與國際連結，也有助於台灣與全球青年議題接軌。蔡其曄同時強調，青年日最重要的意義不僅在於日期本身，更在於其決定過程是否落實青年參與，因此呼籲教育部在青年日的制定應透過公開、透明的機制，廣泛納入青年意見。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，現行3月29日的青年節，對多數年輕世代而言，往往只是被告知的日期，缺乏參與與認同，難以真正代表青年。「青年基本法」強調青年的主體性與公共參與，青年不應只是被服務的對象，更應是政策的共同決定者。

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