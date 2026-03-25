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    首頁 > 政治

    三中案判刑定讞 蔡正元預告這天「走進綠營布置的黑牢」

    2026/03/25 10:42 記者吳昇儒／台北報導
    蔡正元今日上午在自己的臉書上PO文表示，將於3月27日上午9時前往台北地檢署執行科。（翻攝自蔡正元臉書）

    蔡正元今日上午在自己的臉書上PO文表示，將於3月27日上午9時前往台北地檢署執行科。（翻攝自蔡正元臉書）

    國民黨前立委蔡正元因「三中案」觸犯業務侵占罪，被判刑3年6月確定。台北地檢署日前通知他到案執行。今日上午蔡正元在自己的臉書上PO文表示，將會在3月27日上午9時前往台北地檢署執行科，報到入監。

    蔡正元在臉書上PO文指出，「將從桃源街21號，走進綠營布置的黑牢」，並稱會以燦爛的笑容，面對司法的政治追殺。

    蔡正元被控擔任阿波羅公司董事長期間，利用公司作為中影股權交易平台，挪用出售股份所得款項2.8億餘元；其中部分資金流向現任妻子洪菱霙，其餘供自用。檢察官認定蔡有隱匿信託契約款項，導致財報不實，並依違反商業會計法、業務侵占等罪，將他起訴。

    一審法院判處蔡正元3年6月徒刑，沒收不法所得2.8億餘元。蔡妻洪菱霙及另一名被告洪信行則獲判無罪。二審維持蔡正元有罪判決，但調整沒收金額，其中2億3919萬元由蔡正元承擔，4113萬元由洪菱霙負責。全案於去年12月31日判決確定。

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