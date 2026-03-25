打台灣捐1億？中國網紅張雪峰41歲猝逝 粉絲曾提醒「注意心臟」

中國網紅張雪峰生前直播時，曾有觀眾善意提醒，「嘴唇發紫可能心臟不好」，卻被張雪峰激動回懟，強調自己是跑馬拉松的，「你跑不過我，你信嗎？」（圖擷自中國傻事臉書）

中國41歲頂級網紅張雪峰疑似突發心臟病昨（24）日驟逝。張雪峰以輔導報考研究所聞名，網路上粉絲號稱多達4000萬，有網友翻出生前直播影片片段，曾有觀眾善意提醒「張老師嘴唇發紫可能心臟不好」，卻被他激動反駁，強調自己是「跑馬拉松的」，不可能心臟不好；他生前曾說：「假如有天我死了......希望我能成為一代人的回憶。」

張學峰在中國是頂級網紅，粉絲數逾4000萬，以誇張言論聞名。他去年9月中共閱兵當天曾揚言若中共攻台，槍響就捐款人民幣5000萬元（約新台幣2.3億元）、整體最起碼捐1億（約新台幣4.6億元），一度引起話題，沒過幾天就刪文，不到半個月連社群帳號都被禁止關注。

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1名網友25日匿名在臉書粉專「中國傻事」發布影片，只見張雪峰生前直播時，曾有觀眾善意提醒，「張老師嘴唇發紫可能心臟不好」，卻被張雪峰激動「回懟」，強調自己是跑馬拉松的，且直播前才剛剛練跑16公里，不可能心臟不好，「你跑不過我」。

中國民運人士王丹25日也在臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」發布貼文稱，張雪峰41歲去世的確令人唏噓，而且他堅持運動，讓人重新思考運動健身的意義。

王丹表示，先不說張雪峰，但年過50的人不應該再逞強，跟年輕人一樣天天跑步遊泳，甚至馬拉松。王丹認為，最好的運動是「做家事」，例如吸地毯、掃後院、沖洗地面、擦車等，效果比專業健身更好，還一舉兩得。文末他補充，這是個人看法，不一定適用所有人。

蘇州峰學蔚來教育科技有限公司晚間發布訃告，指張雪峰因「心源性猝死」全力搶救無效，於2026年3月24日下午3時50分在蘇州逝世。綜合中媒報導，張雪峰熱愛跑步，時常參加馬拉松比賽。張雪峰微信朋友圈顯示，他最近一次發布內容時間為3月22日，當天打卡跑7公里，3月累計跑步72公里。

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