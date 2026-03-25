柯志恩政見會稱讚陳其邁政績 張博洋反問：市長幹嘛換國民黨？

柯志恩昨舉辦首場願景政見發表會。（記者葛祐豪攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨（24）日舉辦首場願景政見發表會，提出「一個夢想、三個希望、五區均衡、七個願景、九大方針」，並強調現在市長做很好；無黨籍市議員張博洋最大感想是，「既然陳其邁做這麼好，市長幹嘛換國民黨？」

張博洋表示，柯志恩的願景政策發表會，從對外的招商引資、半導體IT產業鏈、大型公共建設、演唱會經濟、軍購及國防產業鏈、青年住宅政策及國際策展等，柯志恩將高雄市近年的市政成績誇了一輪，並且強調，現在市長做很好，但她要讓高雄更好。

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張博洋分析，明顯能看出，為了強調「這柯不一樣」，柯志恩刻意有別上次韓國瑜參選時，對於高雄發展的全面否定，改採「高雄很棒，我要讓它更棒」的策略，但這樣的論述會產生幾個矛盾。

他說，首先，高雄耀眼的轉型成績，源自過去謝長廷、陳菊等市長一路奠定的基礎，再到現在陳其邁市長的大力轉型。「這段期間國民黨唯一做的事，就是不斷唱衰，沒了」。更別說近幾年大家最印象深刻的，就是國民黨出了一個落跑選總統的市長，及推動財劃法加劇南北失衡，身為智庫執行長的柯志恩更是深度參與其中。

張博洋強調，既然連柯志恩都開記者會稱讚陳其邁做得好，國民黨也多次證明自己對高雄就是不友善兼不用心，「那麼高雄市長幹嘛換國民黨？」

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