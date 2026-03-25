為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯志恩政見會稱讚陳其邁政績 張博洋反問：市長幹嘛換國民黨？

    2026/03/25 08:40 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩昨舉辦首場願景政見發表會。（記者葛祐豪攝）

    柯志恩昨舉辦首場願景政見發表會。（記者葛祐豪攝）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩昨（24）日舉辦首場願景政見發表會，提出「一個夢想、三個希望、五區均衡、七個願景、九大方針」，並強調現在市長做很好；無黨籍市議員張博洋最大感想是，「既然陳其邁做這麼好，市長幹嘛換國民黨？」

    張博洋表示，柯志恩的願景政策發表會，從對外的招商引資、半導體IT產業鏈、大型公共建設、演唱會經濟、軍購及國防產業鏈、青年住宅政策及國際策展等，柯志恩將高雄市近年的市政成績誇了一輪，並且強調，現在市長做很好，但她要讓高雄更好。

    張博洋分析，明顯能看出，為了強調「這柯不一樣」，柯志恩刻意有別上次韓國瑜參選時，對於高雄發展的全面否定，改採「高雄很棒，我要讓它更棒」的策略，但這樣的論述會產生幾個矛盾。

    他說，首先，高雄耀眼的轉型成績，源自過去謝長廷、陳菊等市長一路奠定的基礎，再到現在陳其邁市長的大力轉型。「這段期間國民黨唯一做的事，就是不斷唱衰，沒了」。更別說近幾年大家最印象深刻的，就是國民黨出了一個落跑選總統的市長，及推動財劃法加劇南北失衡，身為智庫執行長的柯志恩更是深度參與其中。

    張博洋強調，既然連柯志恩都開記者會稱讚陳其邁做得好，國民黨也多次證明自己對高雄就是不友善兼不用心，「那麼高雄市長幹嘛換國民黨？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播