民眾黨中配名單爭議連環爆 吳思瑤質疑提名背後有中方壓力

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

民眾黨不分區名單從一度擬提名中配徐春鶯，再到由中配李貞秀接替，卻接連因國籍、戶籍問題陷入偽造文書與失序言行風波。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪表示，民眾黨明知提名中配有高度政治風險，卻仍執意為之，甚至持續護航爭議不斷的李貞秀；她質疑，這種違背政治常理的操作，背後是否承受來自中方的壓力。

吳思瑤指出，從徐春鶯到李貞秀，民眾黨的人事提名顯然出了問題，當初徐春鶯爭議不斷引發社會譁然，如今新北地檢署的起訴書更證實其長期與中共組織往來、回報政情並依指示站台，是確鑿的「中國代理人」。

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吳思瑤說，民眾黨明知提名此類身分者有高度政治風險，卻仍明知不可為而為之。她質疑，沒有政治人物會選擇做不利己、持續扣分的事情，但民眾黨卻在徐春鶯後，換上同樣備受爭議的李貞秀，「這讓我不得不懷疑，這背後是否有來自中方的壓力？」

談及李貞秀，吳思瑤直言，其爭議已非「負分」足以形容，李貞秀不僅涉及個人謊報、偽造文書，更有無視法律、濫用特權等失序行為，甚至在公共場合亂罵人；她不解地表示，不分區立委若有爭議可以遞補，「見好就收」是常態，但民眾黨現在面臨的是「見壞更要馬上收」，卻選擇全黨護航。

吳思瑤進一步指出，李貞秀個人的違法就任與爭議言行，已實質影響國會運作。上週五院會因其導致總質詢延宕，前日內政委員會更因其行為干擾議事效能，造成社會資源的極大浪費。她沉痛呼籲，民眾黨想要保住選票是其家務事，但國會的尊嚴、民主的失靈以及議事的空轉，不應由全台灣民眾來承擔。

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