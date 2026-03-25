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    首頁 > 政治

    李四川拋老公寓加裝電梯解方 提3點停車誘因化解一樓阻力

    2026/03/25 09:18 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川提出，除加速都市更新外，應同步推動既有公寓加裝電梯，並針對最大阻力的一樓住戶提出3點誘因，提高住戶配合意願，改善長者行動困境。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川提出，除加速都市更新外，應同步推動既有公寓加裝電梯，並針對最大阻力的一樓住戶提出3點誘因，提高住戶配合意願，改善長者行動困境。（李四川競辦提供）

    新北市老舊公寓無電梯問題長期困擾高齡者出入不便，國民黨新北市長參選人李四川提出，除加速都市更新外，應同步推動既有公寓加裝電梯，並針對最大阻力的一樓住戶，免費規劃專屬停車位、道路劃設停車格或補助停車津貼等配套措施，提高住戶配合意願，改善長者行動困境。

    李四川指出，新北市屋齡逾30年的老屋約達百萬戶，若以過去幾年都更報拆的平均數量，要1000年才能完成新北市的老屋都更。但他認為，在加速推動都更以外，另一個重點應該是為老舊公寓裝設電梯，因為老舊公寓裝電梯的最大阻力是一樓。實務上最大困難在於電梯設置多占用一樓空間，如停車位或庭院，一樓住戶因無使用需求，配合意願較低。

    為此，李四川提出三項誘因措施，包括免費提供住家附近公有或私有停車場的專屬車位給一樓屋主，私有停車場部分由市府出面洽談優惠停車費；由交通局在附近的道路畫設一個專屬使用的停車位給一樓屋主；由市府補助停車津貼給屋主。

    李四川也強調，有人質疑此舉恐涉圖利，但社會住宅政策本就是為圖利年輕族群，租金補貼也是支持弱勢租屋族的措施。推動相關作法的出發點，在於讓行動不便的長者能更方便進出家門，改善生活品質，本質上是為民興利。

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