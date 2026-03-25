今明微弱鋒面掠北台！下週估2波鋒面影響 吳德榮：較有對流性

今、明微弱鋒面前緣掠過，北台雲量略增，中南部影響不大，白天皆偏熱。（資料照）

今（25日）晨東半部零星飄雨，馬祖有濃霧，各地區平地最低氣溫約在17至19度之間，今、明（26日）微弱鋒面前緣掠過，北台雲量略增，中南部影響不大，白天皆偏熱。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天弱鋒面前緣的雲系掠過，影響很輕微；北台雲量略增，高溫稍降，東半部有局部短暫雨的機率，中南部白天皆偏熱。今日各地區氣溫如下：北部17至25度、中部19至32度、南部18至33度、東部19至31度。

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週五（27日）微弱鋒面快速掠過，結構鬆散、各地雲量略增，北部、東半部偶局部短暫雨，氣溫漸降。週六至下週一（28至30日）各地恢復晴朗，東半部及午後山區偶有局部短暫雨的機率；週六起氣溫逐日漸升、下週日、一各地「熱如夏」。

預估下週二（31日）另一鋒面快速通過，北部、東半部再轉有局部陣雨，氣溫降，北台轉涼。下週三（1日）白天起至週四（2日）天氣好轉，恢復晴朗穩定。下週五（3日）再一波鋒面。下週二及週五那兩波、模擬比較有對流性，但已近期末，吳德榮指出，各國模式差異較大，需密切觀察調整。

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