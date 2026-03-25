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    首頁 > 生活

    塑膠原料喊漲！醫療界憂醫材、藥品供應不穩 石崇良揭3大因應作為

    2026/03/25 09:27 記者林志怡／台北報導
    衛福部長石崇良表示，衛福部已持續盤點過內藥品、醫材供應情況。（記者林志怡攝）

    衛福部長石崇良表示，衛福部已持續盤點過內藥品、醫材供應情況。（記者林志怡攝）

    中東戰火持續延燒，醫療界擔憂石油供應不穩，造成塑膠原料供應受影響，衝擊相關醫材與藥品包材。衛福部長石崇良表示，衛福部持續盤點供應情況，並與經濟部產發署密切聯繫，請原料商將塑膠原料優先供應與醫療相關業者，若未來出現價格波動，可使用「韌性條例」預算因應。

    近期台灣醫務管理學會理事長洪子仁近期示警，自中東戰事爆發以來，已傳出部分醫材價格漲幅達5%至20%，甚至國際大廠暫停接受報價或延遲交貨2週至1個月情況，需提早因應醫材供應隱憂；多位基層藥師則指出，塑膠供應不穩恐影響藥品包材。

    針對中東情勢演變與塑膠原料價格面臨調漲與供應疑慮，石崇良說明，衛福部日前就已經展開盤點，並確認有無供應端短缺情況，除在行政院穩定物價小組進行會報外，也與經濟部產發署密切聯繫，請原料業者將塑膠原料優先提供給醫療相關業者，確保供應不中斷。

    石崇良也提到，行政院去年透過「韌性條例」預算，撥補200億至健保，作為關稅衝擊準備之用，但目前尚未使用，考量未來可能因為中東衝突而出現原物料上漲、進而影響藥品與醫材價格情況，若需要調整相關藥品與醫材價格可用這筆預算因應。

    此外，石崇良表示，目前衛福部食藥署缺藥平台通報機制持續運作中，部分藥品、醫材國內業者也有能力製造，只要原物料供應無虞就不會有太大問題，衛福部會密切關注哪些藥品品項有供應疑慮，並與廠商維持聯繫。

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