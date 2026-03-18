埔里掩埋場有望駁回？業者沒開說明會也未撤案 南投環保局回應了

南投縣環保局召開一階環評審查會時，大批鎮民到場表達強烈反對設置。（資料照）

民間環保業者申請在南投縣埔里鎮設廢棄物掩埋場，一階環評審查決議要求業者15日前辦3場說明會並補正資料，業者未於15日前開說明會，地方期待該案駁回。南投縣府環保局表示，業者未開說明會和補正資料，但也未撤案，因此下月會再開環評會議，駁回與否由委員們議決。

允捷公司申請在埔里鎮南港溪上游設廢棄物掩埋場，面積達24.62公頃，預定掩埋量高達245萬立方米，因埔里鎮灌溉和民生均仰賴地下水，該場址距當地淨水場取水口僅1.4公里，下游則為鳥嘴潭人工湖，埔里居民、甚至仁愛鄉中正村民都擔心該場污染民生和農業水源，近幾個月全力反對，組成「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」，並展開實體和線上連署，到本月中連署數已達4萬餘人。

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南投縣環保局1月4日召開該開發案一階環境評估審查會，審查決議要求，開發單位強化說明開發重要性、需求性、合理性，也要就挖填方量、邊坡穩定、地質保護、水源污染滲透等疑慮提出說明，並要在3月15日前辦理3場以上公開說明會及修正補件。

南投縣環保局長李易書表示，業者至今沒有召開說明會，沒有資料補正，但也未撤案，後續會在4月15日前再召開一階環評審查會議，由環評委員提出意見，最後決議是否駁回該掩埋場開發案。

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