03/18 各報重點新聞一覽

美國總統川普十六日在白宮向媒體宣布，由於對伊朗的軍事行動尚未落幕，自認有必要坐鎮華盛頓督軍，已告知北京將延後訪問中國約一個月。（彭博）

自由時報

伊朗戰事未歇 須留守華府 川普宣布川習會延後一個月

美國總統川普十六日在白宮向媒體宣布，由於對伊朗的軍事行動尚未落幕，自認有必要坐鎮華盛頓督軍，已告知北京將延後訪問中國約一個月。川普表示，自己很樂意，也期待與中國國家主席習近平會晤，「但因為戰爭的關係，我想要，也必須留在這裡」。

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規劃今年8月起停招 私立陽明工商校產 擬全捐國立台南藝大

少子化衝擊私校招生，位於台南官田、創校約六十四年的私立陽明工商，規劃今年八月起停止招生，將校產捐贈給同在官田的國立台南藝術大學，雙方已於農曆年前簽署合作備忘錄，成為私立高中職校產捐贈公立大學全國首例。

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接收柬埔寨詐團機房指令 在台主嫌操控車手收款 重判10年半

柬埔寨詐團機房與在台詐騙犯罪集團主腦劉家銘合作，劉男接受對方指令後，指揮旗下幹部王男及黃男通知車手向被害人收取或提領詐騙所得贓款，警方逮到該詐團車手後，揪出幕後的劉男等人送辦，屏東地院依操縱犯罪組織、招募他人加入犯罪組織等罪併處劉男等人十年六個月不等徒刑。

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聯合報

督戰不出國 川普擬延1個月訪陸

美國總統川普原定三月底出發訪問北京，與中國國家主席習近平會面，不過川普十六日表示，由於美國正在打仗，他傾向留在國內，美方已向中國請求延期一個月訪問北京。

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擴大版圖…輝達趕搭「養龍蝦」商機 推NemoClaw軟體

全球近來掀起「養龍蝦（OpenClaw）」熱潮，全球ＡＩ霸主、輝達執行長黃仁勳宣布推出NemoClaw，讓使用者能建立安全又具隱私的代理式ＡＩ工具；此外，他也宣布輝達將進軍太空打造資料中心，而延續去年人形機器人的熱門話題，他並與迪士尼合作研發的機器人「冰雪奇緣」的雪寶（Olaf）同框互動，展現輝達讓實體ＡＩ與機器人加速走向現實的技術。

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中國時報

川普要求 川習會延後1個月

美國與伊朗的戰爭，已打亂美國總統川普對陸外交節奏。川普16日表示，他已向北京提出與大陸國家主席習近平的峰會延後約1個月，以利他優先處理當前的中東衝突。有分析認為，川普推遲3月底的訪陸之行，對北京來說反而是好事，讓陸方有更充裕時間準備。

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3因素疊加 女性乳癌風險飆7倍

依衛福部國健署資料顯示，乳癌在台灣女性癌症發生率中，排名第一。中研院基因體研究中心特聘研究員陳建仁與研究團隊3月發布成果表示，當塑化劑之一的DEHP暴露較高、體內代謝DEHP能力較差，以及初經年齡早於14歲等3因素同時存在，女性罹患乳癌風險最高可達7倍。

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創校六十四年的私立陽明工商，規劃今年八月起停止招生，將校產捐贈給同在官田的國立台南藝術大學。（記者劉婉君攝）

劉姓男子負責與柬埔寨詐團機房聯繫，指揮旗下幹部及車手收贓，被依操縱犯罪組織等罪重判10年半徒刑。（資料照）

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