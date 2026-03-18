伊朗戰事未歇 須留守華府 川普宣布川習會延後一個月

美國總統川普十六日在白宮向媒體宣布，由於對伊朗的軍事行動尚未落幕，自認有必要坐鎮華盛頓督軍，已告知北京將延後訪問中國約一個月。（彭博）

美國總統川普十六日在白宮向媒體宣布，由於對伊朗的軍事行動尚未落幕，自認有必要坐鎮華盛頓督軍，已告知北京將延後訪問中國約一個月。川普表示，自己很樂意，也期待與中國國家主席習近平會晤，「但因為戰爭的關係，我想要，也必須留在這裡」。

川普十五日接受金融時報電話訪問時，要求中國協助解除德黑蘭對荷姆茲海峽的封鎖，希望能在原訂三月卅一日至四月二日的國是訪問前得知中方意願，且不排除延後行程。

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對於外界揣測延後訪中意在施壓北京，川普強調，自己與習近平關係非常良好，也沒有想要利用延後出訪耍弄手段，「我們正在打仗，我想我人在這裡有其重要性」。

美財長：總統延後訪中 無關護航要求

十六日在巴黎與中國副總理何立峰磋商經貿的美國財長貝森特也說，延期訪問與華府對北京的護航要求無關，「總統想要留守華府協調戰爭事宜……在像這樣的時刻出訪並非最佳安排」。

對此，中國外交部發言人林劍十七日回應，「我們注意到美方已公開澄清媒體的不實報導，並強調此次訪問與荷姆茲海峽通航問題無關。」林劍指，中美正就川普訪問事宜保持溝通，但未透露更多細節。

紐約時報專文指出，伊朗戰爭威脅著美中脆弱的關係修補進展，北京沒有派遣軍艦護航荷姆茲海峽的理由和動機；但若完全無視華府號召，亦可能危及中國在經濟、台灣和科技出口管制等議題上尋求美國合作的機會。專家分析，北京可能會嘗試調停，或私下施壓伊朗重新開放海峽，也很可能會私下敦促美國與以色列宣布停火。

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