快儲水！全台10縣市明天停水 影響區域一次看

快儲水！全台10縣市明天停水。（資料照）

台灣自來水公司公告，明日（18）全台10縣市部分區域實施停水作業，提醒民眾應於停水前6小時提前儲水，並關閉抽水機電源，避免設備損壞或引發安全風險。

新北市

●停水期間

起2026/03/1812:00

迄2026/03/1817:30

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停水區域

新北市/瑞芳區/瑞濱路。

停水原因

配合台電公司停電施工

桃園市

●停水期間

起2026/03/1810:30

迄2026/03/1817:30

停水區域

桃園市/龜山區/文信路、文化一路、文吉路、文工一路、文桃路、樂善一路、樂善二路、牛角坡路。

停水原因

辦理龜山區牛角坡路115號用戶新舊管連接事宜

台中市

●停水期間

起2026/03/1808:30 ~ 17:00

迄2026/03/1808:30 ~ 17:00

停水區域

台中市/南屯區/文心南三路、文心南五路一段、永春東一路、永春東二路、永春東路、豐安街、豐順街。

降壓地區

台中市/南屯區/向心南路、文心南三路、文心南二路、文心南五路一段、文心南六路、文心南路、永春東一路、永春東三路、永春東二路、永春東路、海德街、萬和路一段、萬安街、豐偉路、豐功路、豐安街、豐昌街、豐順街。

停水原因

辦理南屯區豐安街等汰換管線工程。

南投縣

●停水期間

起2026/03/18 08:00

迄2026/03/18 17:00

停水區域

南投縣/埔里鎮/合成里。

停水原因

為提升大坪頂地區居民用水品質及強化區域供水之穩定度，辦理供水設備維護作業

●停水期間

起2026/03/18 08:00

迄2026/03/18 17:00

停水區域

南投縣/中寮鄉/中集路、大坪農道、永平路、永樂路。

停水原因

用戶改接

嘉義市

●停水期間

起2026/03/1808:30

迄2026/03/1817:00

停水區域

嘉義市西區西榮街168號至204號、西榮街209－2號至179號、光彩街558號至620號、中正路577號、西榮街191巷18號至191巷4號、西榮街189號、新榮路176號至178號、中正路599巷1號至13號、中正路597號、西榮街191巷18號至191巷4號等沿途用戶。（依施作進度間歇性停水）

停水原因

辦理嘉義市民生北路、中正路、光彩街、蘭井街、延平街、西榮街等路段汰換管線工程。

台南市

●停水期間

起2026/03/18 08:00

迄2026/03/18 17:00

停水區域

楠西區東西煙部落

停水原因

辦理楠西區東西煙汰換管線工程。

●停水期間

起2026/03/18 09:00

迄2026/03/18 16:00

停水區域

建南路

停水原因

3/18為配合「台南市南區福吉路及建南街等汰換管線工程」，致轄區內部分地區停水，每日上午9時至下午4時，下午4點後恢復供水。

高雄市

●停水期間

起2026/03/18 09:00

迄2026/03/18 17:30

停水區域

高雄市/楠梓區/立仁街。高雄市/楠梓區/立仁街。高雄市/楠梓區/安通街、立仁街、立安路、立民路。

停水原因

辦理楠梓區立民路路段等一帶汰換管線工程。

宜蘭縣

●停水期間

起2026/03/18 10:00

迄2026/03/18 14:00

停水區域

宜蘭縣/宜蘭市/文化路。

停水原因

辦理114-115年度深溝廠配合零星管遷

花蓮縣

●停水期間

起2026/03/18 13:00

迄2026/03/18 17:00

停水區域

花蓮縣/光復鄉/中正路一段、中正路二段、光豐公路、光豐路、富強街、富愛街、富田一街、富田三街、富田二街、建國路二段、東富路、正義產業道路。 富田地區及東富路部分區域

停水原因

富田小區分段檢漏計畫施作。

台東縣

●停水期間

起2026/03/18 09:00

迄2026/03/18

17:00

停水區域

台東縣/延平鄉/紅葉村、紅葉路、紅谷路。

停水原因

配合台電停電施作電桿遷移工程，導致本所加壓/抽水設備無法運作，故須暫停供水。

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