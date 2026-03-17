一夜2高官殞命！以色列證實 擊斃伊朗最高國安首長拉里賈尼

以色列軍方宣布，伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼被擊斃。（歐新社）

伊朗戰爭進入第3週，以色列軍方今天（17日）稍早發聲明表示，確認伊朗安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）在新一輪空襲中遭擊殺！

根據《BBC》 報導，以色列昨夜至今晨又對伊朗境內發動精準空襲，據悉目標包括伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）首長拉里賈尼、伊朗維穩總司令蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）。繼證實蘇萊曼尼遭擊斃後，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）於台灣時間今天傍晚宣布，拉里賈尼也在夜間的空襲行動中遭斬首。他還撂話，以色列國防軍（IDF）將繼續追捕伊朗恐怖政權的領導階層

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拉里賈尼出身於伊朗顯赫的政治與宗教世家，是當前戰時極具影響力的政治人物與軍政實權領袖，不僅是前任最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的心腹，在哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖之前，他也曾被視為接班熱門人選。這段期間以來，他曾多次在社群媒體上公開駁斥與美國談判的可能性，並指責美國在區域內製造混亂，嗆川普會付出慘重代價。

據了解，拉里賈尼和他的兒子在一間藏身的公寓遭遇襲擊，最後一次公開露面是在本月13日於德黑蘭舉辦的「聖城日」（Quds Day）遊行。目前伊朗尚未證實拉里賈尼和蘇萊曼尼的死訊，但有伊朗媒體宣稱，拉里賈尼即將發表演說。

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